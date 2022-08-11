日民調近半反對「安倍國葬」！　政府諾：預算盡量控制在2億內

▲日本政府想為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻引發民眾不滿。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月在助選演說中遭人暗殺，經搶救後不治身亡，而他往生後家屬僅舉辦非公開家祭。首相岸田文雄在不久後便宣布要在9月替安倍舉行國葬，然而根據多項民調結果，有近半的受訪者反對安倍的國葬典禮。內閣府則表示，會努力將國葬預算控制在2億日幣（約新台幣4518萬元）之內，但據悉，2億並不包含維安費用，因此實際開銷恐將更高。

根據《日本新聞網》所舉行的電話民調，有45%受訪者反對安倍國葬，42%贊成。而在《時事通信社》的民調中，則有47.3%受訪者反對以公帑替安倍舉行國葬，30.5%贊成。《讀賣新聞》的民調中有49%反對安倍國葬，46%贊成。

事實上，首相岸田文雄在安倍晉三遇刺身亡不久後便宣布，將於9月27日在武道館替其舉行國葬儀式，而他本人則會擔任治喪委員會長。然而從以上多家媒體的民調結果也可以看出，有近半的受訪者反對替安倍舉行國葬儀式。

部分民眾認為，日本政府獨斷地決定舉行國葬，但花的都是人民的稅金，甚至有市民團體直接向東京地方法院提出訴訟，不過隨即遭到駁回。

對此，內閣府對外說明，前首相中曾根康弘2019年過世時的內閣、自民黨聯合葬禮約花費2億日幣（約新台幣4518萬元）的預算，此次也會盡量將預算控制在2億之內。不過內閣府也指出，由於維安工作將交由警方負責，因此相關費用不包含維安費。由此可知，實際金額依舊會超過2億。

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