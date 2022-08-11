日相岸田「切割統一教」急改組內閣！　新名單仍被爆7人有關聯

▲岸田文雄（前中）第2次改組內閣成員。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄10日改組內閣，19名內閣成員中有14人遭到撤換，僅5人繼續留任。日媒曾報導，岸田此舉是為了與統一教會進行切割，因此特定將私下接觸統一教的內閣換掉，然而如今卻再度被爆，在第2次改組內閣中，其實仍有7人與統一教會有關連。

根據《每日新聞》報導，岸田文雄10日下午成立組閣本部，並由官房長官松野博一宣布改組內閣名單，隨後在皇居經德仁天皇的認證式，新內閣當晚正式上任。岸田強調，此次改組內閣採用了兼具實力與經驗的內閣成員，並將政策重點放在「強化防衛能力」、「推進經濟安全保障政策」、「透過實現新資本主義達成經濟再生」、「將防疫政策推移到新的階段，並強化對策」、「少子化」等5大方向。

其中66歲的厚生勞動大臣加藤勝信已經第3度就任，而防衛大臣濱田靖一則是第2次就任。在2021年自民黨大選中與現任首相岸田文雄競爭的河野太郎與高市早苗此次也共同入閣，分別擔任數位大臣與經濟安保擔當大臣。

岸田文雄此次改組內閣被認為是要與統一教會切割，而第1次內閣中被爆出與統一教會以及相關團體有關連的7名內閣也已經被撤換。不過在第2次改組內閣中的厚生勞動大臣加藤勝信、經濟安保擔當大臣高市早苗、外務大臣林芳正、經濟再生擔當大臣山際大志郎、總務大臣寺田稔、環境大臣西村明宏以及地方創生擔當大臣等7人卻再度被指出與統一教有關係。

對此，岸田文雄在記者會中強調，自己已經審視過這些內閣成員與統一教的關係，並且要求改善，而被任命入閣的成員都已承諾會進行改善。

岸田第2次改組內閣名單：

（◇為留任，◆為接任）

◆總務大臣由岸田派的寺田稔接任

◆法務大臣由岸田派的葉梨康弘接任

◇外務大臣由岸田派的林芳正留任

◇財務大臣由麻生派的鈴木俊一留任

◆文部科學大臣由麻生派的永岡桂子接任

◆厚生勞動大臣由茂木派的加藤勝信接任

◆農林水產大臣由茂木派的野村哲郎接任

◆經濟產業大臣由安倍派的西村康稔接任

◇國土經濟大臣由公明黨的齊藤鐵夫留任

◆環境大臣由安倍派的西村明宏接任

◆防衛大臣由無派系的濱田靖一接任

◇官房長官由安倍派的松野博一留任

◆數位大臣由麻生派的河野太郎接任

◆復興大臣由茂木派的秋葉賢也接任

◆國家公安委員長與防災擔當大臣由二階派的谷公一接任

◆地方創生擔當大臣由安倍派的岡田直樹接任

◆少子化擔當大臣由二階派的小倉將信接任

◇經濟再生擔當大臣與新冠肺炎對策擔當大臣由麻生派的山際大志郎留任

◆經濟安全保障擔當大臣由無派系的高市早苗接任

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