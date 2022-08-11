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北韓暴雨淹核設施　原能總署前高層：「第7次核試」被迫延至9月中

▲▼金正恩18日主持全員會議，並宣告閉幕。（圖／路透社）

▲北韓今年以來在豐溪里核試驗場動作頻頻，外界預估金正恩政府很快將舉行第7次核試驗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前國際原子能總署（IAEA）副秘書長海諾寧（Olli Heinonen）受訪表示，北韓近幾周以來降下暴雨，寧邊、平山等主要核設施的活動受阻，甚至對傳出即將準備核子試爆的豐溪里核試驗場造成影響，據稱現場工程已經中斷，且由於9月初可能還有一波豪雨，因此「至少到9月中旬以前很難進行核試」。

根據美國之音報導，朝鮮半島近來因暴雨襲擊，各地傳出災情損失。現為華盛頓國際和平安全智庫「史汀生中心」（Stimson Center）特別研究員的海諾寧分析，暴雨正在影響寧邊、平山、豐溪里等北韓主要核設施的活動，「事實上，此類的現場工程已經中斷了。」

▲▼北韓今年4月在人民革命軍建軍90週年的閱兵儀式中，曾對外展示其洲際彈道導彈，誓言要加強該國的核武庫。（圖／路透）

▲北韓今年4月在人民革命軍建軍90週年的閱兵儀式中，曾對外展示其洲際彈道導彈，並誓言加強核武庫。（圖／路透）

海諾寧稱，天氣預報顯示有3分之1的機率8月底至9月初還會出現第3波豪雨天氣。他指出，北韓過去的6次核試驗從未在夏天舉行，似乎刻意避免在雨季進行核試，從技術層面而言，暴雨足以引發土石流，若進行核試可能導致更大的山崩，甚至對基地的核設施造成影響。

外界推測將於近期舉行第7次核試的豐溪里核試驗場，也有部分設施被淹。史汀生中心運營的北韓分析網站「北緯38度」於7月27日拍攝的衛星影像顯示，土石流沖毀了豐溪里4號坑道連接道路的擋土牆，車輛無法進出，只能靠徒步通行，挖掘作業可能還得花上數月時間，但此前核實驗準備進度較快的3號坑道，重建工作較為容易，最晚在9月中旬前就能進行核試。

▲▼ 北韓24日炸毀豐溪里核試場。（圖／路透社）

▲北韓2018年曾炸毀豐溪里核試驗場，但外媒報導，今年以來北韓持續在修復這些坑道。（圖／路透）

華府的非營利組織「科學與國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）表示，若想進行核試驗必須運輸一個爆炸裝置到現場，因此嚴重洪水必然會延誤試驗，但衛星無法拍到的3號坑道內部是否已經設置了核起爆裝置，若周邊溪谷氾濫是否會造成坑道內部淹水等變數，目前尚且無法肯定。

歐布萊特解釋，若核起爆裝置已經運入隧道，或隧道內早已預先設置了排水設備，便不能排除北韓在8月份進行核試的可能性。不過他也認為，若北韓長期推遲第7次核試驗，那「中國因素」將大於洪水，因為在中國關注台灣問題的情況下，北韓若強行試爆，免不了促使國際社會把矛頭指向中朝兩國，而北韓比起在意美、日、韓的反應，更擔心中國會對此有所反彈。

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