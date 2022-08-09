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台灣祀典武廟志工協會頒發國中小學生獎學金　黃偉哲致贈感謝狀

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，9日下午在台南市永華市政中心舉辦，今年度共有192位學生獲頒獎助學金，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉，希望提攜優秀學子的良意善心，可以在社會上擴散綿延。

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，對於弱勢學生及家庭的關懷，一直都是台南市政府施政關注的重點，除了公部門的努力外，也要感謝許多社會善心夥伴願意一起攜手做公益。感謝台灣祀典武廟志工協會，主動發起鼓勵弱勢優秀學子頒發獎助學金，今年度共鼓勵25所學校、192位優秀學子，頒發112萬7仟元的獎助學金。

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▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，這次的獎助學金是一筆不小的數目，相信對於同學有非常大的鼓舞，獎助學金是來自各方的錢，因此他期待各位同學，好好利用這筆獎助學金，讓每個同學在學業上、品德上，在各方面都成為表率，同時也更加努力奮發。他同時也勉勵在場學子，時刻抱持感恩之心，懂得惜福及飲水思源的道理，有朝一日行有餘力，記得要秉持公益、回饋社會，傳承善舉。

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金曲歌王蛋堡也以「台灣祀典武廟志工協會」的會員，以及台南一中校友的身分上台，以幽默的口吻勉勵在場學弟妹，要謹記來自各方的善心，好好使用這筆獎學金，將來若有機會也不忘回饋社會。黃偉哲市長也邀蛋堡共同頒發高中組的獎助學金，場面溫馨逗趣。

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，教育局目前對於弱勢學生照顧，包括低收、中低收、家庭突遭變故及導師認定之弱勢家庭，均有提供營養午餐及教科書等學雜費減免措施，也提供清寒優秀學生獎助金，盼望達到「生生有書讀、午餐好溫馨」的目標。本次非常感謝協會願意一起照顧弱勢學子，落實黃偉哲市長施政理念「照顧弱勢優先」，提升弱勢學子社會競爭力，讓弱勢家庭的孩子可以獲得良好的教育照顧，有機會透過教育的力量翻轉困境。

▲「台灣祀典武廟志工協會」2022年度獎助學金頒獎典禮，市長黃偉哲也親自出席典禮鼓勵同學，同時也頒贈感謝狀肯定協會的義行善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台灣祀典武廟志工協會」自110年度起開辦獎助學金，今年邁入第2年，受惠人數2年總計近300人，捐贈獎助學金已逾100萬元；協會理事長劉貞秀表示，協會目前約有180位會員，投入地方慈善工作已經是行之有年，除了頒發獎學金鼓勵成績優異的弱勢學子外，近幾年也捐贈復康巴士及醫療輔具，希望能改善身心障礙者及行動不便的朋友的行動困境。她也期勉受獎學生抱持感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢，將小愛化為大愛，一直將愛心傳承下去。

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