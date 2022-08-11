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大陸 大陸焦點 特派現場

外交部批大陸創造新常態「恐嚇台灣人民」　北京反嗆：顛倒黑白

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書後，外交部發言人歐江安今表示，中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口破壞現狀、企圖創造新常態恐嚇台灣人民。對此，大陸外交部發言人汪文斌也反嗆，蔡英文和民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽，再次暴露了其謀獨分裂的本質。

汪文斌11日在記者會上強調，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同意志，是無法阻擋的歷史大勢。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。我們正告台灣民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵。搞『台獨』分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗。」

大陸國台辦、國新辦10日聯合發布第三份「對台白皮書」。與前二份白皮書不同的是，新版的白皮書把前兩版白皮書承諾的「統一後，不派軍隊和行政人員駐台」拿掉了。

外交部發言人歐江安今（11）日上午在例行記者會回應，兩岸互不隸屬，拒絕一國兩制，台灣的未來台灣全體2350萬人民才有權利決定，台灣不會接受專制政權預設的兩岸終局，中國強迫台灣人民接受，不接受就進行文攻武嚇，這樣的野蠻行徑台灣人民不會接受，也會引起更深的反感。

歐江安也提到，從近日中國藉機窮兵黷武、無端製造危機的行為，印證中國才是製造國際麻煩的製造者（international trouble maker），造成區域動盪的問題根源。台灣國家主權不容侵犯併吞、維護自由民主制度絕不退讓，台灣正告北京當局立即停止對台灣的武力威脅與散布虛假陳述，切勿低估台灣政府與人民保家衛國、捍衛家園的決心與能力。

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