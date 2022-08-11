▲2022桃園市長參選人，左圖為民進黨候選人林智堅、右圖為國民黨候選人張善政。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文涉及抄襲，遭台大建議撤銷碩士學位。對此港媒《中評社》表示，若國民黨參選人張善政再繼續「事不關己」的態度，恐會如「扶龍王」民進黨台北市議員王世堅所說的一樣，「林智堅負傷也能打贏選戰」，沒能趁機攻破反轉局面。

▲王世堅表示，林智堅負傷也能打贏選戰。（圖／記者湯興漢攝）

香港媒體《中評社》在11日的評論文章指出，雖然林智堅事件讓民進黨撕開一處可攻擊的破口，但張善政在桃園仍屬於弱勢，就連多次勸告林智堅「別挑戰社會智慧」的民進黨台北市議員王世堅，都直言「林智堅負傷也能打贏選戰」。資深媒體人黃暐瀚曾在今年表示，2018年時大家在討論「王世堅現象」時，「只要被他罵過的人都會官運亨通」。

《菱傳媒》10日公布最新民調，林智堅以40.14%的支持度領先張善政的37.91%；《DailyView網路溫度計》最新好感度調查，林智堅以76.34%奪下第一，領先張善政73.72%。

▲林智堅事件讓民進黨撕開一處可攻擊的破口。（圖／記者林敬旻攝）

對於蔡英文的「挺堅令」，評論指出對民進黨在這次大選有兩大好處，首先是蔡英文「挺堅」爭取穩定民進黨軍心，力求短期內迅速止血；再來則是國民黨副主席夏立言此刻赴陸訪問，讓民進黨可繼續打「抗中保台」牌，定調後也能儘早開始民眾轉移焦點，將林智堅塑造成「政治迫害」的形象。

▲香港媒體《中評社》11日評論，張善政在桃園仍屬於弱勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過「挺堅令」也考驗著蔡英文在黨內的威望，讓民進黨面臨三個壞處，民進黨為了林智堅論文抄襲硬槓台大會影響蔡英文的威望；跟台大衝上對自己很不利，只是大量沈默的中間選民還未表態；傳聞國民黨已搜集所有台大「國發所」教授陳明通指導過的民進黨重要人士論文，恐有未爆彈。

林智堅的論文事件已呈現民進黨與台大對槓的氛圍，讓民進黨出現可攻擊的破口，國民黨未來的每次進攻都是關鍵，若張善政還一副事不關己的態度，恐怕成果有限。