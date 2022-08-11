林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」！全場點頭

▲林智堅否認抄襲，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台大論文審定委員會9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷碩士學位，但林智堅也於當天下午喊冤，質疑台大未審先判，掀起各界討論。就有網友指出，這次很多人認為是林智堅錯的，關鍵原因就是「余正煌錯字太多」，而林智堅也錯的一模一樣，沒想到粗心的錯誤，反而讓余正煌救了自己。

原PO在PTT發文，「阿不就還好余正煌的錯字夠多」，論文涉及許多知識，就算受過受過高等教育，領域不同也不見得學過，因此要說服其他人林智堅真的有抄襲蠻困難的，而這次論文案，多數人認為林智堅是錯的關鍵原因是，余正煌錯字太多，「林智堅抄你的論文也很不用心，錯字都一模一樣」。

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原PO指出，寫錯字這種粗心的錯誤，居然成為了林智堅抄襲的證據之一，而大部分民眾也能接受這論點，認為林智堅抄襲，「余先生你當初繳論文前沒有仔細檢查一遍，反而救了你自己」。

▲台大認定林智堅論文抄襲，公布比對雷同段落。（圖／ETtoday直播）

貼文一出，網友們也搖頭嘆氣，「其實錯字是他埋的伏筆」、「是他（余）1/28留的檔案救了他」、「考試的時候抓作弊，也是看對錯的是不是都一樣」、「說不定當年就放陷阱卡了」、「寫到字都不改一下，直接C&P（copy and paste）被抓到剛好而已」。

事實上，本站曾報導《林智堅遭撤碩士學位 台大調查7大抄襲鐵證一次看》，審定委員會發現15處高度重疊部分，有8處相似度已經逾越合理範圍，構成抄襲情節重大，其中余生在分析工具上提及的統計回歸模型，使用英文是錯的，結果林生也跟著錯，「錯的一模一樣」，另一個地方余生「英文寫對、中文寫錯」，林生也一樣，這種同對同錯情況，讓委員認定抄襲存在。

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