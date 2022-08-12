抗議夏立言向陸報告「親美意涵」　林昶佐轟：台灣不必向中國交代

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席夏立言10日率團訪陸引發各界熱議，無黨籍立委林昶佐12日批評，中國大陸日前才在台海周遭進行軍事演習，夏立言竟執意訪問陸，行程還包括向中國大陸報告「國民黨親美內涵」，實在令人難以相信，並希望國民黨所謂的「親美」與「歡迎國際友人」別再只是一時話術，「台灣與民主盟友交往，不需要向獨裁中國交代。」

林昶佐在臉書發文表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台後，雖有許多國民黨政治人物附和中國大陸、指責裴洛西來台是挑釁中國大陸並引起戰爭，但國民黨朱立倫主席仍強調親美，國民黨台北市長參選人蔣萬安也表達歡迎；可沒想到過幾天，竟然連親美的內涵都要向中國大陸報告？在國際高度關切台灣的時刻，不顧人民反對而執意訪陸，「這絕對嚴重造成國際社會對台灣民意的誤解！​」

林昶佐認為，國民黨對台灣與國際交往的態度常常一下說支持、一下卻又矛盾，例如國民黨喊支持台灣加入CPTPP，卻提案刪除推案預算；國民黨宣稱親美卻提案刪凍「台灣美國事務委員會」2021年度預算；駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統就職，國民黨卻提案凍結她的特別費。

林昶佐補充，捷克議長韋德齊訪台後，國民黨提案凍結駐捷外館經費；吳釗燮出訪歐洲捷克、斯洛伐克時，國民黨竟提案刪除吳釗燮的部長特別費，「國民黨說捍衛台灣民主自由，卻不斷提案杯葛重大軍購，甚至批評美方的F16V是落伍軍機。​」

林昶佐更質疑，之前國民黨包括朱立倫、蔣萬安從上到下各級黨籍人物，不談科學標準，將美豬抹成毒豬，但朱立倫自己訪美卻從未避諱食用美牛、美豬。​

「我們無法強迫國民黨要跟誰真心交朋友，但還是希望國民黨所謂的『親美』、『歡迎國際友人』別再只是一時話術，台灣與民主盟友交往更不需要去向獨裁中國交代。」林昶佐強調，立法院新會期於下個月開議，目前已知將有更多重大國際會議來台舉辦且有更多國際友人造訪台灣，盼能讓世界看到團結對外的台灣，讓國際看到堅定守護民主自由的台灣。​

針對夏立言訪陸，國民黨團總召曾銘宗昨也召開記者會，表達三點立場，包括：

第一、蔡英文前幾天才說鼓勵兩岸對話、交流，夏立言依照她的提示到大陸傾聽台商聲音，卻被民進黨抹黑、抹紅，國民黨團給民進黨最嚴厲譴責。

第二、夏立言這時候訪陸的傾聽之旅，老實說對國民黨不好，但對國家、人民、台商跟台生好，所以國民黨團支持傾聽之旅。

第三、中國大陸對台發布白皮書，國民黨團要表達：1.捍衛中華民國主權 、2.捍衛自由民主制度、3.強力反對一國兩制。

對於藍營參選人反映夏立言赴陸會影響選情，曾銘宗則回應，「國民黨是多元政黨，有些同志有個別看法，我們尊重，剛剛講的是整體國民黨的看法。」