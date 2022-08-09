高齡化社會！男兒不需一切都自強　善用長照服務減壓和負擔

▲高齡化社會！善用長照服務減壓和負擔。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

根據桃園市照顧管理中心的統計，接受長照服務的家庭中，有4成主要照顧者是男性。桃園市衛生局於88父親節，呼籲在男兒當自強的社會期待下，也能適當運用長照資源，例如：照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善以及喘息服務，幫助主要照顧者兼顧人子與人父雙重角色，也照顧自己的身心健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服務、專業服務以及喘息服務的使用，3年多來，居服人員協助父親居家服務，專業人員教導父親如何肢體活動，現在父親也能執行簡單家務，漸漸重拾信心與自我認同。而喘息服務也提供身為主要照顧者的自己有喘息、空閒的時刻，同時做好自己身為父親的角色，直呼長照服務是自己最好的父親節禮物。

▲劉先生照顧87歲老父親，感受長照服務的重要。（圖／衛生局提供）

桃園市衛生局表示，依衛生福利部推估，今(111)年桃園市長期照護需求人口數為6萬6,079人，目前已有超過6成的需求人口接受長照服務。每位需要長照服務的個案，背後都可能是已背負身心壓力主要照顧者，桃園市衛生局提醒身為主要照顧者的民眾，可以善加使用長照服務資源，減輕照顧負擔，而對已有聘請外籍看護者，也開放申請專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境及喘息服務。

符合資格的民眾，經由照顧管理專員到府評估後，符合失能等級，可依等級計算補助額度，民眾僅需依福利身分別部分負擔或全額補助。