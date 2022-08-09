給好兄弟安心吃！桃園衛生局抽驗食品　2件進口水果有農藥殘留

▲給好兄弟安心吃！桃園衛生局抽驗普渡食品。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中元普渡是每年重要的民間祭祀，為讓民眾能拜誠心、懷敬心、食安心，桃園衛生局8日表示，該局日前在轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網購平台等場域，抽驗水果、素食、米麵製品、肉類加工品、豆製品、醃漬蔬菜、包裝水及休閒食品等總計245件，其中有2件進口水果檢出農藥殘留不符規定，已移請來源所轄衛生局查處。

衛生局說明，本次抽驗245件產品中，有2件在網購平台抽驗的進口水果檢出農藥殘留超過容許量標準，分別為「水蜜桃」檢出「馬拉松(Malathion) 0.12 ppm（容許量：0.01 ppm）」及「葡萄」檢出「Pyribencarb 0.28 ppm（容許量：不得檢出）」，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，在準備中元澎湃供品時，應選購信譽良好的店家，選擇有明確標示、來源清楚的食品，且祭拜時避免供品長時間暴曬，造成微生物滋生，普渡後的菜餚也應避免在室溫放太久，食用前應充分加熱並儘快食用，以預防食品中毒；另祭拜時建議民眾可自備或自製簡易插香器，避免以香直接插入供品內而使食品遭受香腳色素、香灰汙染及外包裝受損，以確保食品衛生安全。