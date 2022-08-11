蔡其昌開微博還說訪陸「該去就去」　國民黨自嘲：綠能你不能

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

在近日兩岸緊張情勢下，國民黨副主席夏立言率團訪陸，引來不分朝野的批評，不過執政黨今昔雙重標準也遭到質疑。針對民進黨台中市議員至國民黨台中市黨部抗議，國民黨今（11）日表示，民進黨別再玩「綠能你不能」，應先要求民進黨台中市長參選人蔡其昌未開微博道歉。

蔡其昌過去使用微博帳號，同樣引來關注，並於當時的專訪中指出，民進黨並不禁止黨員參與其他任何經貿、文化等交流活動，過去也有許多民進黨黨員經常到大陸訪問，現在好像訪問頻率有所增加，但他們不認為是「時尚」，而是持平常心，該去就去，也不特別為去而去，與大陸增加互諒互解互信，對民進黨來說絕對是好事，民進黨願意重視兩岸發展，重視兩岸未來的和平互動。

如今面對民進黨質疑夏立言訪陸目的，國民黨表示，民進黨執政下只會製造問題、無力解決問題，還反而來抗議試圖解決問題的人，呼籲民進黨議員參選人別再作秀，若真正要抗議，應先請支持兩岸建設性對話的蔡英文出面道歉。

國民黨指出，台海緊張局面是民進黨累積兩岸惡意螺旋而造成之苦果，民進黨無力維繫台灣人民的安全，無力解決兩岸經貿人員往來之實際問題，還挑動兩岸對立，抗議關懷台灣人民權益的在野黨，儘管理解這些議員候選人為搏版面需要作秀的良苦用心，但也呼籲這些候選人應更用心做功課，了解議題本質。

國民黨表示，日前蔡英文總統也曾對兩岸建設性對話抱持開放態度，難道兩岸對話只有民進黨可以、國民黨不行，又是雙標的「綠能你不能」？民進黨台中市長參選人蔡其昌2013年到大陸網站開設微博平台，還宣傳「要與大陸增加互諒互解互信」，這些候選人若要抗議，其實是抗議錯人，先到總統府要求蔡英文道歉、到民進黨台中市黨部要求蔡其昌道歉。