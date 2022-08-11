陸委會批「統一白皮書」　國台辦：相信台胞將接受一國兩制

▲2022年8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書後，陸委會10日表達嚴正抗議。對此，國台辦今（11）日回應稱，「我們相信，隨著時間的推移，『一國兩制』將被廣大台灣同胞重新認識並理解接受。」

國台辦新聞發言人馬曉光表示，該份白皮書的發表得到海內外中華兒女的熱烈響應和廣泛支持，民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

馬曉光指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。

對於「兩岸互不隸屬」的說法，馬曉光批評道，民進黨把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態歪曲為「兩岸互不隸屬」，才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言；任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則、圖謀「台獨」分裂的行徑都將以失敗告終。

馬曉光指出，祖國統一是歷史大勢，不以「台獨」分裂勢力的意志為轉移；民進黨打著「民主」的幌子，行「綠色恐怖」之實，謀「獨」拒統，才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的「自欺欺人」，代表不了也裹挾不了廣大台灣同胞的民意。

馬曉光再次重申，「和平統一、一國兩制」體現了大陸對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維護，充分考慮大陸和台灣社會制度與意識形態的差異，並願意繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。

他接著指出，民進黨極力曲解、抹黑造謠，否定不了「一國兩制」是和平的、民主的、善意的、共贏的方案，「我們相信，隨著時間的推移，『一國兩制』將被廣大台灣同胞重新認識並理解接受。在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，『兩制』台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

馬曉光表示，決定兩岸關係走向、實現祖國完全統一的關鍵因素是祖國大陸的發展進步，民進黨當局的倒行逆施只是螳臂當車，阻擋不了祖國必將統一的歷史大勢。

陸委會10日針對上述白皮書回應道，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作侷限，「我們嚴正聲明，台灣堅持兩岸互不隸屬、堅拒一國兩制，這才是當前的台海現狀與事實。」