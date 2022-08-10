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「一廂情願、罔顧事實」　陸委會嚴正抗議「中共對台白皮書聲明」

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

中共中央台辦今（10）日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，強調不承諾放棄使用武力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。對此，陸委會表示，中共在連日對台無所不用其極的武力威逼壓迫下，發布所謂對台白皮書，陳述違反國際法及兩岸事實的促統舊調，我方表達嚴正抗議。

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

陸委會指出，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯臺灣主權的粗暴行徑推諉其過，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作侷限，「我們嚴正聲明，台灣堅持兩岸互不隸屬、堅拒一國兩制，這才是當前的台海現狀與事實。」

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以扭曲事實的「一個中國原則」，錯誤引用聯合國憲章，妄稱對台主權、挑戰國際秩序，已遭到國際社會及眾多民主國家的嚴厲譴責與堅決反對。

陸委會指出，該白皮書所謂新時代「對台總體方略」等舊調，只是為了在中共「二十大」前對內交代，一貫扯謊的宣傳伎倆，「北京當局自欺欺人描繪台灣發展路徑，只是徒勞枉然，台灣人民更極度反感，主流民意早已堅定拒絕一國兩制，台灣前途只有台灣2300萬人有權決定，絕不接受專制政權所設定的兩岸終局。」

陸委會表示，民主台灣是區域負責任的一方，中共才是製造區域風險危機的最大問題，「正告北京當局立即停止對台武力威脅與散布虛假陳述；應清楚體認我方堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循全體臺灣人民的意志等四個堅持的主張與底線。」

陸委會強調，我政府審酌評估情勢、堅守民主自由防線，呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、不負責任的嚴重挑釁。

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