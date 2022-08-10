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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書：一國兩制實現和平統一

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

▲廈門的一國兩制標語。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國台辦及國務院新聞辦今（10）日共同發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申台灣是中國的一部分事實和現狀，強調中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心及中共和大陸政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。

▲▼中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行，結束前群眾歡呼。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共百年黨慶。（圖／ETtoday資料圖）

白皮書指出，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚。聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力，不容曲解。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變。」

白皮書提到，中共把解決台灣問題、實現統一作為矢志不渝的歷史任務，團結帶領兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展，「在中共的引領推動下，70多年來特別是兩岸隔絕狀態打破以來，兩岸關係獲得長足發展。兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏。」

白皮書稱，「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更有信心和能力實現祖國完全統一的目標。國家發展進步特別是40多年來改革開放和現代化建設所取得的偉大成就，深刻影響著解決台灣問題、實現祖國完全統一的歷史進程。」

白皮書強調，民進黨當局的謀獨行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙，「外部勢力縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。」

白皮書表示，「挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗。祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。」

白皮書說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。實現兩岸和平統一，必須面對大陸和台灣社會制度與意識形態不同這一基本問題。「一國兩制」正是為解決這個問題而提出的最具包容性的方案。這是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

白皮書強調，我們願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，「我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。我們將團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。」

白皮書表示，按照一國兩制實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新的基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。

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