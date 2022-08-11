BA.5已來襲「看北北基桃最清楚」　沈政男估單日5萬高峰時間

▲指揮中心指揮官王必勝表示，預期8月中到月底間，可能會有一波BA.5感染。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內BA.5本土確診累計24例，對此，精神科醫師沈政男預估高峰時間，「9月中、下旬達到4、5萬例，然後開始下降，是最可能的劇本。」

10日新增2萬3665例本土，沈政男在臉書說，BA.5已經來襲，現在大家都知道了吧，看北北基桃最清楚，連續兩天的新增都超過了上周，其他縣市很快地也會開始反轉，進入BA.5疫情時期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，台灣的BA.5疫情，若要比較他國，最可能還是類似紐西蘭與新加坡，而他們的高峰約為前一波的一半，達到高峰所需時間約40天，所以說9月中、下旬達到4、5萬例，然後開始下降，是最可能的劇本。

▼王必勝提醒民眾，依照指揮中心建議施打疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

「再來要怎麼應付BA.5？」沈政男表示，首先在疫苗方面，能打第4劑就去打，或者能打第3劑也同樣有保護力，剛打完的輕症保護力可達6成。

沈政男說，確診者要不要打疫苗？如果打完3劑後又確診，感染BA.5的機會小於1成，你再打第4劑也沒有太大意義了；其實感染過BA.2以後，至少在3個月內，感染BA.5的機會小於2成。

沈政男提到，至於其他防護BA.5的方法，跟先前差不多，但要記住BA.5的傳染力是BA.2的2倍，你必須更加小心才能避免感染。

指揮中心指揮官王必勝表示，預期8月中到月底間可能會有一波BA.5感染，提醒民眾落實4大防疫，第一是依照指揮中心建議施打疫苗；第二是遵守現行防疫規定，包括戴口罩、洗手和確診後隔離等措施；第三仍要保護高齡族群、幼兒或有重大潛在疾病病人，所謂脆弱族群尤其又沒有打疫苗，也還沒感染過，要避免傳染；第四則是適當準備防疫物資，包括口罩和快篩試劑。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼防下一波BA.5來襲，指揮中心提醒落實4大防疫。（圖／指揮中心提供）