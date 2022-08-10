日本單日新增「25萬例」創新高　第7波COVID-19疫情炸裂

▲日本第7波疫情炸裂，全國單日新增25萬例創新高。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
日本目前正在經歷第7波疫情肆虐，根據日媒自行統計，10日日本全境確診25萬例，創單日新高，死亡病例也新增251人。
根據NHK報導，東京都單日新增34,243例，與上周相比減少約4600例，並且連續5天低於上周同日，儘管東京疫情趨緩，但是有許多地區的單日病例卻是創新高。
日本各地單日新增病例，包括大阪府23,730、神奈川縣12,965、愛知縣 18,862、埼玉縣13,035、福岡縣12,260、千葉縣8392、兵庫縣12,254、北海道7773、沖繩縣5063、京都府6478、靜岡縣7089、廣島縣5372、茨城縣2963、熊本縣4370、岐阜縣3802。
▲儘管東京疫情趨緩，但是許多地區創下單日新高。（圖／達志影像）
鹿兒島縣3988、岡山縣3315、宮城縣4199、群馬縣2784、滋賀縣2578、三重縣3887、栃木縣2668、奈良縣2277、新潟縣3420、長野縣2387、長崎縣3370、宮崎縣3303、大分縣2383、福島縣2554、青森縣2060、佐賀1988、石川縣2147、山口縣2483、愛媛縣2514、香川縣1882。
和歌山縣1722、富山縣1895、福井縣1271、岩手縣 1482、山梨縣1569、秋田縣1351、高知縣1445、山形縣1387、島根縣955、德島縣1454、鳥取縣1008。
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