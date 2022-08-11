超商獨家！超Q「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」來了　限時20元爽喝

▲超Q「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」一定要搶喝。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新粉絲快看過來！就有超商開賣限定「蠟筆小新咖啡牛乳＆紅茶牛乳」，包裝超級可愛，握在手上超吸睛，且即日起還有6入組特惠價119元，平均每入只要20元；另外還有「蠟筆小新野餐公仔爆米花組」，直接把小白、小新公仔帶回家。

7-11限定販售「蠟筆小新咖啡牛乳」及「蠟筆小新紅茶牛乳」，一開賣立刻掀起搶拍熱潮，2款乳含量50%，咖啡牛奶喝起來甜而不膩香氣十足，紅茶牛奶則是使用阿薩姆與錫蘭2種茶葉製成，乳感與甜感平衡、順口不膩；以上新品即日起至8/23止可搭配飲料夏日大Bingo活動，6入組可享優惠價119元。

▲6入組特價199元，平均每入只要20元，買越多省越多。



▲「蠟筆小新野餐公仔爆米花組」每組附有一組隨機公仔。



喜歡蠟筆小新的你也絕對不能錯過「蠟筆小新野餐公仔爆米花組」，同樣為7-11限定販售，香甜可口的爆米花搭配隨機公仔，療癒又可愛。同步還有「多功能化妝包」、「托特包」，共有SNOOPY、小熊維尼以及蠟筆小新3種造型可選，粉絲一定要整套收。

▲蠟筆小新多功能化妝包、托特包。



▲SNOOPY多功能化妝包、托特包。



▲小熊維尼多功能化妝包、托特包。



人氣手搖飲TEA TOP推出全新「好釋旺旺奶」冰沙，特意選用香甜微酸的台東鳳梨釋迦作為主角，再搭配台東在地小農鮮乳打成綿密冰沙，每一口都能吸到濃郁果香還帶有奶味，冰涼又消暑，即日起於指定35家門市限定開喝，至8/14前還有連5天「買1送1」優惠。

▲釋迦牛奶冰沙限時買1送1。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

▲好釋旺旺奶冰沙是選用台東鳳梨釋迦搭配鮮乳製成。

販售門市有萬隆店、台北內湖店、南港昆陽店、三重大智店、中壢興農店、左營大路店、大雅神林店、斗南中山店、台中工學店、台中北平店、台中后綜店、忠明南店、台中西屯店、台中忠孝店、台中昌平店、台中科大店、台中美村店、台中健行店、台中精誠店、永靖瑚店、社頭員集店、南投名間店、南投竹山店、南投集集店、員林靜修店、彰化二水店、彰化田中店、彰化溪州店、潭子頭張店、豐原三民店、豐原豐東店、潭子潭興店、草屯中正店、潭子潭子店及台中逢甲店。