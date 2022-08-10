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超商獨家！「林聰明豬肉燴飯」終於回歸　加碼吃隱藏版雞肉飯糰

▲▼超商最新2款林聰明美食。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣「林聰明雞肉飯飯糰」與「林聰明香辣豬肉燴飯」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

免跑嘉義也能爽吃林聰明！就有超商即日起開賣隱藏版「林聰明雞肉飯飯糰」，咬下能吃到超濃獨門醬汁、雞油與雞肉香，且即日起御飯糰指定貼標商品還可享第2件79折優惠；另外，「林聰明香辣豬肉燴飯」也終於回歸了，口感更清爽鮮甜，趕快把握機會吃。

7-11與嘉義經典小吃「林聰明沙鍋魚頭」合作開發，以店內隱藏版菜單「雞肉飯」為概念開發新品，使用黃金比例調配「林聰明雞肉飯飯糰」，獨門醬汁、雞油搭配紅蔥油佐鮮嫩雞肉帶來簡單樸實的美味。

7-11也於即日起推出為期2週的「御飯糰感謝季」優惠，指定貼標商品可享第2件79折，且御飯糰品牌旗下三角海苔飯糰系列商品，均換上新一期稻作收割在地新米，米飯晶瑩剔透Q彈，更將海苔全新改版，以當季採收、藉耗時一年研發的「三段燒烤技術」使其脆度和香氣大幅提升。

▲▼超商最新2款林聰明美食。（圖／7-11提供）

▲御飯糰指定貼標商品即日起可享「第2件79折」優惠。

另外，去年一上市就引起搶吃熱潮的「林聰明－香辣豬肉燴飯」也回歸了，本次除了依舊以林聰明本店獨家調配的「林聰明香辣醬」做為基底，更因應夏季，標竿店內烹調作法將高湯熬煮最後再加入沙茶調味，口味更加清爽鮮甜。

吃美食當然要配飲料，自台中起家的台灣手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」推出全新「金鑽鳳梨冰茶」，主要採用台農17號金鑽鳳梨搭配岩葉紅茶，再放進椰果、鳳梨果粒，每一口都清爽好喝。

▲▼KUNG FU TEA 功夫茶推「金鑽鳳梨冰茶」。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

▲功夫茶推出限時5天「對中姓名免費喝飲料」活動。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

慶祝新品上市，8/11起至8/15止連5天於全門市將有「對中姓名免費喝」活動，只要姓名讀音符合「ㄐㄧㄣ」、「ㄗㄨㄢˋ」、「ㄈㄥˋ」、「ㄌㄧˊ」、「ㄅ一ㄥ」、「ㄔㄚˊ」任一同音字，且購買金鑽鳳梨冰茶飲品，即可憑證件（正本）享專屬優惠，同音1字打8折、2字6折，同音3字則直接免費喝，每名字僅限換1杯。

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