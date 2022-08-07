快買給爸爸！4大超商「父親節咖啡優惠」快看　大杯美式只要23元

▲4大超商推出「父親節咖啡優惠」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明天就是父親節了，不如先請爸爸喝杯咖啡！以下就整理4大超商祭出的「父親節咖啡優惠」，其中就有大杯美式或拿鐵「買2送2」優惠，平均最低只要花23元就能享用大杯美式，另外還有冰巧克力歐蕾、黑糖珍珠燕麥奶等優惠組合，趕快買來跟爸爸一起喝。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「我愛老爸節」7大咖啡飲品優惠，即日起至8月11日止，品項為CITY CAFE特大美式24杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵22杯888元、CITY CAFE 冰脆酷摩卡/冰巧克力可可歐蕾任20杯888元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任18杯888元、CITY PRIMA 精品美式2杯88元。

另外，今（7）日OPEN POINT行動隨時取還有限時1日的「一起品茶趣」活動，CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶或抹茶珍珠歐蕾任選4杯177元、CITY TEA現萃茶四季青茶或英式紅茶任選買7送7。

●全家

全家於8月8日在APP隨買跨店取祭出限時1天「私品茶55元系列買2送1」優惠，像是蜜香玫瑰歐蕾、仙女珍珠紅茶、濃靜岡抹茶拿鐵等通通有，且不限冰熱，每人限購2組，可兌換期限至2023年2月24日止。

▲OK mart限時1天「咖啡買2送2」。（圖／OK mart提供）



●OK mart

OK mart於8月8日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冰熱；再加碼持悠遊日至買「莊園級美式／拿鐵」可享同品項第2杯10元好康，同樣不限冰熱。

●萊爾富

萊爾富Hi-Life VIP APP即日起至8月8日祭出「特濃咖啡買8送8」優惠，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）。