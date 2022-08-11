慎入！26歲男闖廢棄醫院　驚見詭異娃「流紫血」躺椅上秒發毛

A sinister looking doll with bleeding eyes was found inside an abandoned Scots hospital once used to treat tuberculosis patientshttps://t.co/AxY2gSznhI — The Daily Record (@Daily_Record) August 5, 2022

記者鄭文晴／綜合報導

不少膽大的年輕人或直播主喜歡到廢墟探險。英國一名26歲男子日前到一間廢棄醫院探險，意外拍到一個「雙眼流紫血」的金髮娃娃詭異地躺在椅子上，讓他瞬間感到毛骨悚然。

根據《LADbible》報導，26歲男子厄貝克斯（Kyle Urbex）是一名攝影師，經常分享在各地廢墟探險的照片。日前他發現一間從1997年廢棄至今的東方好運醫院（East Fortune Hospital），這間醫院原是專門治療肺結核患者的療養院，二戰爆發後被改成軍事醫院，到戰爭結束又重新收治肺結核患者，之後因病患減少改為精神病院。

凱爾在進入這片廢墟後表示，這間醫院曾發生過火災，「雖然建築物被大火燒毀，但當我走進去它仍然有一種怪異的感覺」，在還沒未做好準備的時候，他就看見一個金髮娃娃雙眼布滿深紫色墨水，像流著「血淚」平躺在椅子上，畫面讓他發毛。

凱爾接著表示，其中一個病房有舊的床架，一條跳線躺在地板上，應該是以前病人的東西，他再冒險進入醫院主樓，裡面病床完好無損，旁邊擺放著探望親人坐的椅子。

東方好運醫院是當地年輕人喜歡去「試膽」的廢址，但由於該處曾發生過火災，建築中含有石棉等有害物質，因此當地政府已經於2017年警告民眾，不要再前往該處探險，避免發生危險。