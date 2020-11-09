直播主廢棄醫院探險…驚見上吊屍「半身分離」！回家惡夢不斷

▲直播主「晚安小雞」於7日凌晨，在廢棄醫院探險時，驚見一具「半身分離」的上吊屍體，家屬到場後相當感激。（圖／翻攝臉書粉專「晚安小雞」）

記者羅志華／台北報導

直播主「晚安小雞」於7日凌晨，至大同區廢棄醫院探險，赫然發現一具上吊屍體，且不知是否因懸吊時間過久，上、下半身更已風乾分離，警方獲報到場，比對出屍體為一失蹤男性，送往二殯後，也報請士林檢察官相驗；據直播主透露，家屬報了一年多失蹤，終於尋回家人，對此非常感激。

「晚安小雞」作完筆錄後直播表示，探險的廢棄醫院，2017年時就有上吊事件，他當時一踏進建築物，心想「都3年了，味道怎麼還那麼重」，原本還以為是貓狗屍體的味道，但走著走著，直覺「中了」，果然一進X光室，燈轉頭一照，就發現一具只有上半身吊著、已風乾的屍體，當場嚇到秒衝出來。

「小雞」報警後，警方拉起封鎖線，比對屍體證件後，查出是一位失蹤男性，經家屬到場了解後，確認是報失蹤一年多的家人，對「小雞」非常感謝，但「小雞」9日凌晨又開直播表示，事發後仍惡夢不斷，向網友尋求有沒有推薦的收驚師傅。

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