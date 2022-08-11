館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

記者林彥臣／綜合報導

解放軍圍台軍演以及俄烏戰爭等時事，讓許多民眾相當關心應該如何向全民普及軍事技能，加強台灣人的尚武精神。館長在10日的直播中就表示，曾經想拍攝國軍打靶主題的影片，卻以「機密」為由遭到回絕，反而是一位台裔的駐韓美軍，可以自己帶著相機進去靶場拍YouTube。

▲館長表示，曾經想要拍攝國軍靶場的影片，但是軍方連靶場打靶都當成機密。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長表示，之前曾經透過立委向國軍詢問，想要拍這有關在靶場打靶的影片，訪談阿兵哥打靶的心得，得到的回應是「不行，裡面都是機密」而且拍出來的東西還要給國防部看過，所以乾脆取消這個計畫。

館長在直播中，舉YouTube頻道「美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活」的影片為例，他自己開車到靶場，在等待打靶的時候，有人坐在位子上閉目養神，有人在滑手機，有人在聊天，非常的自由，與台灣靶場說一動、做一動差非常多。

▲台裔駐韓美軍可以自己帶相機，進靶場拍YouTube影片。（圖／YouTube／美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活）



館長指出，在影片中美軍打靶的訓練項目也比國軍多元，打完一個項目就自己走去下一個區域，接受靶場人員導引，自己去到排隊的動線、自己去領彈，彼此互動都非常客氣，就像同事一樣，如果在台灣早就開罵，「X你媽的，跟我講話不會手貼好啊」。

館長接著說，這位阿兵哥走到射擊位置後，就自己放置好相機拍影片，全程都沒有人干涉他，要是在台灣的靶場帶相機這樣拍，早就被判軍法抓去關了。

館長最後強調，這位YouTuber也不是長官，只是很基層的士官就可以這麼自由，這樣你看過之後會不會很想去當兵？

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完