　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

記者林彥臣／綜合報導

解放軍圍台軍演以及俄烏戰爭等時事，讓許多民眾相當關心應該如何向全民普及軍事技能，加強台灣人的尚武精神。館長在10日的直播中就表示，曾經想拍攝國軍打靶主題的影片，卻以「機密」為由遭到回絕，反而是一位台裔的駐韓美軍，可以自己帶著相機進去靶場拍YouTube。

▲▼館長表示，曾經想要拍攝國軍靶場的影片，但是軍方連靶場打靶都當成機密。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長表示，曾經想要拍攝國軍靶場的影片，但是軍方連靶場打靶都當成機密。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，之前曾經透過立委向國軍詢問，想要拍這有關在靶場打靶的影片，訪談阿兵哥打靶的心得，得到的回應是「不行，裡面都是機密」而且拍出來的東西還要給國防部看過，所以乾脆取消這個計畫。

館長在直播中，舉YouTube頻道「美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活」的影片為例，他自己開車到靶場，在等待打靶的時候，有人坐在位子上閉目養神，有人在滑手機，有人在聊天，非常的自由，與台灣靶場說一動、做一動差非常多。

▲▼台裔駐韓美軍可以自己帶相機，進靶場拍YouTube影片。（圖／YouTube／美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活）

▲台裔駐韓美軍可以自己帶相機，進靶場拍YouTube影片。（圖／YouTube／美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活）

館長指出，在影片中美軍打靶的訓練項目也比國軍多元，打完一個項目就自己走去下一個區域，接受靶場人員導引，自己去到排隊的動線、自己去領彈，彼此互動都非常客氣，就像同事一樣，如果在台灣早就開罵，「X你媽的，跟我講話不會手貼好啊」。

館長接著說，這位阿兵哥走到射擊位置後，就自己放置好相機拍影片，全程都沒有人干涉他，要是在台灣的靶場帶相機這樣拍，早就被判軍法抓去關了。

館長最後強調，這位YouTuber也不是長官，只是很基層的士官就可以這麼自由，這樣你看過之後會不會很想去當兵？

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
「超強運4星座」8月旺到爆！專家：財運、桃花擋不住
員警獲報「中和60人互砍」！快打部隊到場傻眼　屁孩下場慘了
睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」
《柯南》結局5年前就畫好了！作者認擔憂：不確定意外何時來
「有沒有作弊很容易看出來」　前綠委喊話：應尊重台大審查結果

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

俄軍發現AGM-88「反輻射飛彈」殘骸　CNN：國防部承認給烏克蘭

烏克蘭聲稱俄羅斯損失「9架戰機」　應是克里米亞爆炸被毀

菲律賓配合美國制裁　取消購買「俄羅斯直升機」訂單

俄官方聲稱克里米亞基地「自爆」　影片曝光2地點「同時爆炸」

俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲　蕈狀濃煙竄天

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

俄軍發現AGM-88「反輻射飛彈」殘骸　CNN：國防部承認給烏克蘭

烏克蘭聲稱俄羅斯損失「9架戰機」　應是克里米亞爆炸被毀

菲律賓配合美國制裁　取消購買「俄羅斯直升機」訂單

俄官方聲稱克里米亞基地「自爆」　影片曝光2地點「同時爆炸」

俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲　蕈狀濃煙竄天

1句「林襄蠻正的」讓他慘分手！女友怒嗆膚淺　女網傻：我也覺得香

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍阿兵哥打靶可拍YouTube

岸田新內閣多位屬親台派　綠委訪日團此行見到3位

快訊／嘉義民雄「連棟3工廠」大火！傳出爆炸聲　消防17車34人搶救

炫富熱褲妹3度酒駕撞死人　黑歷史曝光「從事柬埔寨詐騙」

宜蘭親子民宿浴室「玻璃門爆裂」！3女童全身是血　老闆娘喊不知道

公司普渡角落站長髮妹！胸前「粉色八字」震撼網：來考驗師父的

LSB夏季賽超進化　團戰配合驚豔全場T1無法還擊...12勝穩坐LCK前三

再刷N次！《捍衛戰士：獨行俠》確定上架　阿湯哥：只想粉絲開心

中國駐英大使被召見　反痛批英國「不要跟著美國玩火」

貓太好動！鼻子被媽放肉泥　找嘸認真狂舔秒變安靜XD

軍武熱門新聞

俄軍發現反輻射飛彈殘骸　CNN：國防部認了

烏克蘭聲稱俄損失9架戰機　應是克里米亞爆炸被毀

菲律賓配合美國制裁　取消購買俄直升機訂單

成功艦對峙共艦準備撞船　張競：缺乏保密意識

俄官方稱基地「自爆」　影片曝2地同時爆炸

廈門越界採砂　金門已瘦掉一座大安森林公園

館長痛批國軍連「打靶都機密」　美軍打靶可拍YT

東部戰區新影片曝光　陸網：看到澎湖、東部、港口

南竿深夜驚見「9不明光點」掠過限制水域　國軍回擊了

全球軍力排行　台灣名次上升

陸軍演恐動用1殺手鐧！軍事專家：恐飛越台灣領空

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲

更多熱門

相關新聞

中駐英大使被召見　痛批英國不要「跟著美國玩火」

中駐英大使被召見　痛批英國不要「跟著美國玩火」

英國外相特拉斯（Liz Truss）10日召見中國大使鄭澤光，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後北京對台灣採取的行動提出解釋。不過鄭澤光則痛批英國，英國真的關心台海和平穩定，就不要跟著美國玩火

俄軍發現反輻射飛彈殘骸　CNN：國防部認了

俄軍發現反輻射飛彈殘骸　CNN：國防部認了

烏克蘭聲稱俄損失9架戰機　應是克里米亞爆炸被毀

烏克蘭聲稱俄損失9架戰機　應是克里米亞爆炸被毀

菲律賓配合美國制裁　取消購買俄直升機訂單

菲律賓配合美國制裁　取消購買俄直升機訂單

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

北京大規模軍演　英國外相召見中國大使要求解釋

關鍵字：

打靶館長國軍軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

《柯南》作者證實結局5年前就畫好

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

台灣洗腎率世界第1！她揭「2大危險飲食」

戶頭驚見入帳8千！他樂喊：原來雲端發票真有大獎

日本北海道連7震　最嚴重規模5.3

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

拍婚紗照叫不停！3柴被新娘輪流訓話

「最在意第一眼感受」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面