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自助餐「3菜1蛋1肉」225元　老饕一算驚呆：白飯55元

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO出一張便當照片並表示，在自助餐買了3樣配菜、1顆荷包蛋、1份肉和1份白飯，總價格竟然高達225元，讓他嚇了一大跳。文章公開之後，網友們也覺得很貴，還有人試算了一下，如果配菜每樣30元、蛋20元、肉60元，相當於白飯就要55元。

自助餐「3菜1蛋1肉」225元　網一算驚呆：白飯55元（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO買的自助餐便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，9日在自助餐店買便當，夾了3樣配菜分別為茄子、豆乾、豆子，再夾了1顆荷包蛋和1份豬肉，最後配上1份白飯，最後結帳的總金額竟然要225元，讓他嚇了一大跳，「是不是誤會了什麼？」

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文章公開之後掀起網友留言熱議，大多數人都覺得原PO去的這家自助餐店真的很貴，並紛紛開玩笑道，「最神祕的就是自助餐老闆的算法」、「沒有月入10萬以上或財富自由的人，別輕易去吃自助餐」、「東區這種便當才賣85元，加個蛋最多95元」、「你是不是叫阿姨？人家直接加倍算了，記得不管年紀多大都叫姐姐，心花開，錢就算你少了」、「本來125元，聽到阿姨直接多100元」。

不過，也有不少網友感嘆，最近物價上漲的確很有感覺，「我現在都不敢吃自助餐，因為這陣子真的貴得有感覺。」還有人直接幫原PO試算，如果每樣配菜算30元、蛋20元、肉60元，相當於白飯就要55元，「阿爾卑斯山高級純淨泉水煮出來的白飯55元，還便宜你了。」

▼網友試算餐點價格。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

自助餐「3菜1蛋1肉」225元　網一算驚呆：白飯55元（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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