速食店竊案！他包包一放就去上廁所　黑衣男摸走小皮包快閃

記者邱中岳／台北報導

北市中正區八德路上一間漢堡王10日發生竊案，一名用餐民眾把包包放在座位上去上廁所，結果包包裡面的小皮包被一名黑衣男子偷走；警方獲報到場，遭竊民眾表示要回家與家人商討是否報案，警方已聯繫被害人前往警局說明提告。

警方調查，1名黑衣男子10日上午到漢堡王點了一杯飲料後，獨自上2樓用餐區，沒多久一名端著餐盤的用餐民眾也上樓，民眾將餐盤放在桌上後跑去上廁所，黑衣男假裝離開卻又突然折返，到該民眾的座位順手將小皮包拿走，整個過程都被監視器錄下。

▲黑衣男下樓撇見用餐男子的小皮包，順手拿走後逃離現場。（圖／網友提供）

監視器畫面拍下，黑衣男在現場桌上擺放一杯飲料，在2樓角落講電話，1名用餐的民眾上樓之後，跑到另一側的座位區用餐，正當黑衣男子準備拿包包離開時，用餐民眾卻將隨身包包放在原處就去上廁所，黑衣男撇見包包後立刻上前，迅速搜刮包包內的東西，並拿走小皮包。

▲黑衣男子先在2樓講手機，準備離開卻撇見另名用餐民眾離開座位，趁機下手拿走小皮包。（圖／網友提供）

警方獲悉後趕往現場，遭竊的民眾則向警方表示，要返家與家人討論後再決定是否提告，警方目前也調閱相關畫面，鎖定犯嫌資料，待報案人完成報案程序，將積極追查黑衣男到案說明。