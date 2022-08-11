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社會 社會焦點 保障人權

登山客被友丟包迷路　救援人員2小時尋獲...他路邊呼呼大睡

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣府消防局8月7日晚間接獲報案，有登山客可能在虎山5-6號樁處體力不支，而且沒有燈、水、食物，手機也沒電，請求協助撤離下山，結果大批人花2小時摸黑上山救援，順利找到這名登山客，但這名登山客竟然在路邊睡著了，還對救援人員表示「打算睡到天亮才下山」。

▲▼登山客攀登苗栗泰安虎山被朋友丟包，被搜救人員找到時竟然在路邊睡著了。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲登山客攀登苗栗泰安虎山被朋友丟包，被搜救人員找到時竟然在路邊睡著了。（圖／苗栗縣消防局提供）

苗栗縣消防局表示，8月7號晚間8點半左右119接獲報案，報案人表示與朋友登山在虎山8號樁處跟朋友分開，自己先行下山，並表示朋友可能在虎山5-6號樁處，沒有燈、水、食物，手機沒電及體力不支，請求協助幫忙撤離下山。

苗栗消防局泰安分隊派出4名搜救隊員出發救援，約晚間10點半搜救人員在虎山7號與8號樁之間找到待援民眾，該名待援者居然已經睡著，並表示打算睡到天亮才下山！搜救隊員給予水及食物稍作休息後於約隔天凌晨1點下山，歷時5小時救援成功。

消防局提醒大家，登山活動要有詳細計畫、準備充足、體能允許加上不要隨意拋下隊友，進行山域活動前應先規畫行程，備足需要的照明裝備、食物、水及備用電源以降低登山風險。

▲▼登山客攀登苗栗泰安虎山被朋友丟包，被搜救人員找到時竟然在路邊睡著了。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲▼登山客攀登苗栗泰安虎山被朋友丟包，被搜救人員找到時竟然在路邊睡著了，休息、補充水分後，和搜救人員一起下山。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲▼登山客攀登苗栗泰安虎山被朋友丟包，被搜救人員找到時竟然在路邊睡著了。（圖／苗栗縣消防局提供）

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