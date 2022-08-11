義大利最美古鎮「鬼城化」　入夜關燈對抗劇毒蠓蟲

Orbetello invasa dai moscerini, ristoranti chiusi alle 21. L'allarme di turisti e cittadini: "Impossibile passeggiare o cenare all'aperto" [di Martina Di Berardino] https://t.co/yvMisA2t6a — Repubblica (@repubblica) August 8, 2022

記者鄭文晴／綜合報導

義大利面臨百年最嚴重乾旱，位於中部托斯卡納（Tuscan）的古鎮奧爾貝泰洛（Orbetello），7月才遭野火肆虐，近日又發生大批蠓蟲入侵事件，餐廳被迫提早2小時結束營業，入夜街邊無燈彷彿到了鬼城，事態嚴重，需要幾週的時間噴藥掃除。

▲ 義大利最長河流「波河」遭遇70年來最嚴重乾旱。（圖／路透）

極端氣候使義大利「波河」面臨70年來最嚴重的乾旱危機，托斯卡納更在7月遭到野火肆虐，損失超過 1,000 公頃（2,471 英畝）的土地，一波未平，一波又起，托斯卡納內的奧爾貝泰洛小鎮突然出現大量蠓蟲，大肆侵擾居民生活。

根據外媒報導，奧爾貝泰洛當地餐廳及酒吧負責人表示，這種狀態使得民眾不敢外出，因蠓蟲的趨光性，他們已經關閉外面的燈，可今年還是每天提早兩小時結束營業。而Ovosodo餐廳的老闆接著說，「儘管採取這些補救措施，收入還是下降了60%」，到了夜晚就會有成千上萬的蠓蟲聚集在燈泡周圍，讓人看到膽顫心驚。

一位從羅馬來的遊客分享，整個奧爾貝泰洛已經被蠓蟲占領，最近幾個月在外面走路，就連喝飲料都有蠓蟲掉進去。生物學家倫毛羅（Mauro Lenzi）於7月表示，這起蠓蟲危機其實跟歐洲的熱浪有關，因為高溫讓蠓蟲的天敵青蛙、蝙蝠、各種鳥類大量減少，才會有這反常的現象發生。

托斯卡納鎮的議員里奧納多 （Leonardo Marras）說，如今很難從根本去除目前困境，因為這些事情應要更早去防範，會盡量聆聽民眾的聲音，一起度過這次危機。

蠓蟲體長1-4mm，比一粒芝麻還小，多數為褐色或黑色，喜歡在野外成群飛舞，一旦被蠓蟲咬傷，會出現紅點或者紅斑、渾身奇癢，嚴重的還可能出現丘疹性蕁麻疹，若抓破傷口，之後還可能因感染出現大面積紅腫，甚至中心部位會出現水泡，有的會變成水皰，嚴重者可出現血管性水腫或全身性風團及大片瘀斑，比蚊子還毒。