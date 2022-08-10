　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士冰川融化驚現「失蹤50年」登山客！只剩白骨　身穿霓虹色外衣

▲▼2022年7月19日，登山客走過阿爾卑斯山的切金斯冰河（Chessjen glacier）。（圖／路透）

▲2022年7月19日，登山客走過阿爾卑斯山的切金斯冰河（Chessjen glacier）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

歐洲今夏迎來一波波熱浪，瑞士阿爾卑斯山也出現創紀錄高溫，冰河融化後，竟揭開50多年前的謎團。2名法國登山客在切金斯冰河（Chessjen glacier）發現2具人類遺骸，研判可能是1970-80年代失蹤的登山客，雖然只剩下白骨，但仍能辨識生前所穿的霓虹色外衣，此消息也在8日獲得警方證實。

《衛報》及《獨立報》報導，遺骸僅輕微受損，整體而言非常完整，當天就被直升機空運下山。不列顛尼亞山屋管理員安迪曼頓（Dario Andenmatten）表示，發現地點靠近一條10年前廢棄的古道，登山客可能按照舊地圖路線登山，才會意外發現遺骸。他根據多年經驗推測，罹難者死於「1970或1980年代的某個時段」。

阿爾卑斯山警方一直保留著山區失蹤者名單，1925年以來仍約300人下落不明。一周前，馬特洪峰（Matterhorn）度假勝地策馬特（Zermatt）的斯托克及冰川（Stockji glacier）也發現另一具人類遺骸，外界揣測可能是2018年4月失蹤的百萬富翁豪布（Karl-Erivan Haub），但警方表示，以上2案都須透過DNA分析確認死者身分，相關程序仍在進行中，還需要幾天才會知道結果。

上周，38歲高山嚮導奈倫（Dominik Nellen）攀登莫希峰（Mönch）及少女峰（Jungfrau），卻在阿萊奇冰河（Aletsch glacier）發現飛機殘骸，經調查證明是1968年6月墜毀的「派珀PA-28切諾基」飛行訓練機。當年機上3人全數罹難，儘管遺體尋獲，卻一直找不到機身殘骸。

阿爾卑斯山度過一個降雪較少的冬天後，已經歷2波嚴重夏季熱浪，當局7月表示，馬特洪峰出現將近30°C的異常高溫，建議登山客不要攀登。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
台大重擊林智堅被圍剿　王世堅火大：大家一起當「中共同路人」
辦銀行貸款愛上正妹業務！人夫不認姦情　車牌號碼卻出賣他
104年第一人！大谷單季10勝10轟　超越朗神、比肩貝比魯斯
豪門男友涉撈百億　吳佩慈「神隱9個月」現身曝近況
徐巧芯曝30人挺堅名單：誰上了「抄跑」失智列車？
快訊／國軍監控共艦　1分37秒畫面曝光
真實版《麻醉風暴》！20多歲男隆鼻慘死　整形名醫挨告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：俄軍「縮短刑期」誘監獄囚犯上戰場　已千名殺人犯趕赴前線

瑞士冰川融化驚現「失蹤50年」登山客！只剩白骨　身穿霓虹色外衣

休旅車未熄火快掉懸崖！警驚見「小姊弟遺體」　母隔日被發現斷氣

南韓暴雨9死7失蹤！鋒面今往南移估再降雨300mm　總統尹錫悅道歉

澤倫斯基籲歐美「關閉邊界」　禁俄公民入境直到改變理念

即／路透：兩岸20艘軍艦海峽中線對峙　多艘共艦現身台灣東部海域

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

才說不會賣　馬斯克拋售69億美元特斯拉股票

飛機突墜毀高速公路！撞上卡車後解體噴飛　火焰吞沒機身畫面曝

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

CNN：俄軍「縮短刑期」誘監獄囚犯上戰場　已千名殺人犯趕赴前線

瑞士冰川融化驚現「失蹤50年」登山客！只剩白骨　身穿霓虹色外衣

休旅車未熄火快掉懸崖！警驚見「小姊弟遺體」　母隔日被發現斷氣

南韓暴雨9死7失蹤！鋒面今往南移估再降雨300mm　總統尹錫悅道歉

澤倫斯基籲歐美「關閉邊界」　禁俄公民入境直到改變理念

即／路透：兩岸20艘軍艦海峽中線對峙　多艘共艦現身台灣東部海域

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

暴雨讓保險業「賠到脫褲」！保時捷、法拉利泡水報廢　18億元飛了

才說不會賣　馬斯克拋售69億美元特斯拉股票

飛機突墜毀高速公路！撞上卡車後解體噴飛　火焰吞沒機身畫面曝

「朱立倫、侯友宜終須攤牌」　鄭文燦：兩人動作都鋪陳要選總統

喜歡上同事要告白嗎？　3件事先想清楚

黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

炎亞綸深夜鼓起勇氣才敢看《我願意》　1500萬穿上身換44套精品當巨星

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

全國技能競賽公東高工成績亮麗　2金1銀3優勝3佳作

國民黨強攻林智堅論文事件　鄭文燦：泥巴戰競爭是很Low的

「手護台東藍」現成果！　新蘭漁港淨海...廢棄物變少了

辦銀行貸款迷上正妹業務！人夫抵死不認姦情　車牌號碼卻出賣他

CNN：俄軍「縮短刑期」誘監獄囚犯上戰場　已千名殺人犯趕赴前線

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

哈根達斯再驗出禁用農藥！　比利時、新加坡下令下架

即／路透：兩岸20艘軍艦海峽中線對峙

台積電「晶片魔法師」　如今成中國半導體推手

美智庫兵推：共軍3周毀2艘美航母！　美台終戰勝

即／共軍環台軍演　裴洛西首回應

專家：台海戰爭代價沉重　美軍損一半戰機

暴雨淹首爾！　西裝男孤困車頂「浪漫第一視角」發文曝光

拜登簽署晶片法案　盼美國製造並提高對中競爭力

裴洛西：中國連日軍演　習近平活像「嚇壞的惡霸」

烏防長險遭暗殺　抓到2名俄特工

路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

賣場架上留老鼠屎！　小黑蛇竟鑽出零食袋

烏克蘭駐黎巴嫩使館：首艘運穀船貨物遭買主拒收

更多熱門

相關新聞

連日高溫警示人類減碳！王道銀行推減碳成功享加碼現金回饋

連日高溫警示人類減碳！王道銀行推減碳成功享加碼現金回饋

王道銀行為了刻不容緩展開減碳行動，日前與萬事達卡Mastercard合作，全台首創推出「消費碳排放明細」功能，只要是王道銀行萬事達卡卡友不分新舊戶，即可在網銀或APP上擁有查詢消費碳排放量的功能。再推有志民眾一把，推出「低碳生活卡」，用更少的碳排放量就能得到更高的現金回饋。

聯合國：今年7月是有紀錄以來最熱7月之一

聯合國：今年7月是有紀錄以來最熱7月之一

即／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象　

即／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象　

即／女登山客疑摔落柴山鐘乳石洞　警消搜救中

即／女登山客疑摔落柴山鐘乳石洞　警消搜救中

明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」

明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」

關鍵字：

瑞士阿爾卑斯山登山客氣候變遷氣候危機熱浪高溫山難

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面