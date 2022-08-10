瑞士冰川融化驚現「失蹤50年」登山客！只剩白骨　身穿霓虹色外衣

▲2022年7月19日，登山客走過阿爾卑斯山的切金斯冰河（Chessjen glacier）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

歐洲今夏迎來一波波熱浪，瑞士阿爾卑斯山也出現創紀錄高溫，冰河融化後，竟揭開50多年前的謎團。2名法國登山客在切金斯冰河（Chessjen glacier）發現2具人類遺骸，研判可能是1970-80年代失蹤的登山客，雖然只剩下白骨，但仍能辨識生前所穿的霓虹色外衣，此消息也在8日獲得警方證實。

《衛報》及《獨立報》報導，遺骸僅輕微受損，整體而言非常完整，當天就被直升機空運下山。不列顛尼亞山屋管理員安迪曼頓（Dario Andenmatten）表示，發現地點靠近一條10年前廢棄的古道，登山客可能按照舊地圖路線登山，才會意外發現遺骸。他根據多年經驗推測，罹難者死於「1970或1980年代的某個時段」。

阿爾卑斯山警方一直保留著山區失蹤者名單，1925年以來仍約300人下落不明。一周前，馬特洪峰（Matterhorn）度假勝地策馬特（Zermatt）的斯托克及冰川（Stockji glacier）也發現另一具人類遺骸，外界揣測可能是2018年4月失蹤的百萬富翁豪布（Karl-Erivan Haub），但警方表示，以上2案都須透過DNA分析確認死者身分，相關程序仍在進行中，還需要幾天才會知道結果。

上周，38歲高山嚮導奈倫（Dominik Nellen）攀登莫希峰（Mönch）及少女峰（Jungfrau），卻在阿萊奇冰河（Aletsch glacier）發現飛機殘骸，經調查證明是1968年6月墜毀的「派珀PA-28切諾基」飛行訓練機。當年機上3人全數罹難，儘管遺體尋獲，卻一直找不到機身殘骸。

阿爾卑斯山度過一個降雪較少的冬天後，已經歷2波嚴重夏季熱浪，當局7月表示，馬特洪峰出現將近30°C的異常高溫，建議登山客不要攀登。

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