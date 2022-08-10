林智堅選不好要負政治責任？　林錫耀不爽：沒必要心戰喊話

▲民進黨秘書長林錫耀回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，身兼民進黨主席的總統蔡英文下令全黨「相信自己的同志」，但黨內仍有不少雜音。民進黨秘書長林錫耀今（10日）被媒體追問，若林智堅選的不理想，是否將負起政治責任？他回應，民進黨一向以成敗論之，「現在就做心戰喊話沒有必要」。

林智堅論文風波持續延燒，在他碩士學位被撤銷後，蔡英文今下午仍在中執會強調相信林智堅，並呼籲全黨相信自己的同志；不過，仍有英系立委持不同立場，中午在黨團群組直指與台大對幹恐對民進黨選情不利。

對於是否可能「換堅」，林錫耀今天在提名記者會後受訪稱，大家可能會有疑問，有沒有更換候選人的問題，「原本這根本不是問題」，民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的衷心，希望他可以在桃園市長鄭文燦之後，成為非常優秀、五星級的市長。

不過，媒體仍數度追問，民進黨是否沒有「換堅」這個選項？又黨內規定「換堅」是否只需要經過中執會，不需要全代會程序？林錫耀說，「我們沒有考慮這個問題，我無法馬上確認對法規的了解對不對」；但對於媒體再追問是否希望黨內不要再「砲口對內」，林說，主席談話大家可以仔細再看一遍，主席講過他就不用再重述了。

亦有媒體關注，林錫耀2018年曾經為選舉結果負起政治責任，今年在什麼標準會負起政治責任，如果林智堅選得不理想？林錫耀直言，4年前他承擔了選舉該承擔的責任，民進黨一向以成敗在論，但現在就設定目標「時機未到」，等結果出來，社會對選戰結果自有其評價，「現在就在做心戰喊話沒有必要」。

林錫耀並指，領導這個國家責任巨大，穩健地把事情做好，民眾自然會信任、投票支持，這一點比較重要。