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日本統一教會被威脅「要殺光教徒」！　今緊急開記者會道歉

▲▼統一教會日本分會會長田中富廣。（圖／路透社）

▲統一教會日本分部會長田中富廣。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月遭前自衛隊員山上徹也暗殺身亡，當時嫌犯曾向警方供稱，自己母親篤信統一教會，導致家道中落，且認為安倍與該宗教有關聯，因此萌生殺機。事後自民黨內部也開始「清算」與統一教有關的人事。統一教會日本分部會長田中富廣稍早則緊急召開記者會道歉，聲稱在這段時間內收到大量威脅訊息，還有人揚言要殺光統一教徒。

安倍遇刺已1個月，自從山上徹也在供詞中提到統一教會（現已更名為世界和平統一家庭聯合會）後，統一教會就再度成為媒體與輿論討論的焦點。日本執政黨自民黨為了與該教切割，10日更是大動作改組內閣，將與統一教有關的內閣撤換。

世界和平統一家庭聯合會日本分部會長田中富廣10日也召開記者會。他在記者會上鞠躬道歉稱，「因為此次事件向社會大眾帶來騷動，我們深感歉意。」不過他也強調，安倍遭暗殺後，嫌犯的真正動機尚未確定，媒體就將原因歸咎於「山上徹也母親大量捐款給統一教」，在媒體的大幅報導下，也導致教徒深受影響。

他指出，除了教會本體外，有大量教徒受到外界指責與威脅。除了接到各種威脅電話與辱罵言論外，還有人進行人身威脅，聲稱要「殺光全日本的統一教徒」。據悉，有部分教徒因為宗教信仰遭霸凌不敢上學或是被公司開除。

▲▼ 世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）創始人文鮮明與妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）創始人文鮮明的妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

統一教會源自南韓，現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」，數個國家都有分部。然而統一教會也因為強迫信徒捐款、內定配偶等規定引發爭議。

據悉，世界和平統一家庭聯合會不但會逼迫信徒購買高額商品，還會要求大量捐款。光是到2021年為止的35年內，律師與消費生活中心所接到與統一教會有關的委託諮詢就超過3萬件，被害金額高達1237億日幣（約新台幣269億元）。另外，光是在2017年至2021年的5年內，統一教會就至少吸金超過54億日幣（約新台幣11億元）。

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