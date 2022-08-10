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叫救護車等35小時才有醫院收治！日本第7波狂燒　醫療陷緊繃

▲▼日翁確診等35小時才有醫院收治！第7波狂燒　醫療陷緊繃。（示意圖／PAKUTASO）

▲東京消防廳直言，短短2週內就有超過2000人找不到醫院收治。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情持續延燒，連日新增超過20萬例，東京單日新增雖稍有下降，但整體仍處於高風險狀態，醫療資源更是受到嚴重影響。消防廳表示，日前一名老翁受傷，但因確診新冠，因此足足等了35個小時47分鐘才有醫院收治，已經超過先前最高紀錄的23小時。此外，甚至有確診患者因為等不到醫院收治，因此在家中病逝。

根據《日本放送協會》報導，東京消防廳表示，一名70多歲老翁日前腳部受傷急著要送院治療，但是通報救護車並準備送往醫院治療時，經檢測感染新冠肺炎，於是只能臨時改送至能夠同時治療新冠肺炎與腳部外傷的醫院。但是東京醫療資源嚴重緊繃，最後足足花了35個小時47分鐘才找到醫院收治。

消防廳表示，2021年夏天的疫情高峰時，也曾經有患者等了23小時35分鐘，才找到醫院收治，如今這名老翁更是創下送院等待的最長紀錄。

東京消防廳指出，受疫情影響，急診病患遲遲找不到醫院收治的情況持續增加，光是7月第4週與第5週就有高達2366人無法順利送院治療，相較2021年同期高出近3倍。

另一方面，根據《全日本新聞網》報導，一名83歲的大腸癌末期的確診男性，在家中突然冒冷汗、疲倦、意識逐漸微弱、呼吸衰竭，血氧只剩90%，腳部泛紫。經家庭醫師判斷，必須立刻送往醫院，然而卻被119告知救護車至少要1個小時才能抵達。

所幸最後救護車只花了20分鐘就抵達，但是待救護車抵達後，救護人員卻找不到可以接收病患的醫院，連續打了100多通電話，過了1個半小時，還是沒有醫院接收。救護人員、家庭醫師以及病患家屬全都急得像熱鍋上的螞蟻，卻還是無計可施。最後家庭醫師只能在患者家中進行搶救，不過該名男子仍在隔日凌晨於自家身亡。

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