批林佳龍「畫大餅＋圖利財團」　他轟：民進黨賤賣土地一脈相傳

▲新北市議員陳偉杰。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近日強攻社會住宅。新北市議員陳偉杰表示，攤開林佳龍過去的社宅政績，賣地加上圖利財團，若再加上最近四處挺他的「老縣長」蘇貞昌，才發現原來民進黨賤賣土地才是一脈相傳。

陳偉杰批評，別說林佳龍在台中市長任內社宅未達標，當年還把前任市長胡志強規劃的北屯區太原段140-1地號，12,000坪的社宅用地，以每坪19萬元賤價賣給財團。這筆土地是區段徵收後地政局取得的配餘地，使用分區為住宅區，原規畫專案讓售給住宅處興辦社宅。結果被林佳龍賤賣，形同打臉總統蔡英文、打臉社宅政策。這樣的社宅政績，還敢拿到新北來辯論？



陳偉杰指出，談到賤賣土地，就不得不提現任行政院長，也是台北縣的老縣長蘇貞昌，以及被賤賣的新板特區土地。當年蘇貞昌在縣長任內，將「新板特區」土地「先售再變更」，也就是土地標售完後，再將「商」變更為「住商混合」，明顯圖利建商。同時標售的11筆土地中，有5筆得標價格與核定底價「極為接近」，甚至還有「相同」的現象，根本就有洩漏底價的嫌疑。



陳偉杰再指出，土地變更為「住商混合」後，財團開始拼命蓋豪宅，也導致後來新板特區的豪宅中，明明就有公共空間，卻不開放讓民眾使用的現象。換句話說，就是蘇市府賣的便宜，卻讓財團炒作豪宅，新板特區成為全國唯一「四鐵共構豪宅特區」。據估計，當年蘇貞昌賣土地換得140億，但建商炒作豪宅卻賣出540億，獲利超過上百億元，感覺林佳龍要和蘇貞昌比，還是小巫見大巫。難怪林佳龍言必稱蘇老縣長是他的最大靠山。



陳偉杰強調，林佳龍在台中市長任內，誰不知道他在政策上遇到財團就轉彎，違建遇到財團就緩拆。他不只施政無方，還大筆為台中舉債，讓台中加入了千億負債俱樂部，舉債空間還成六都之末，難道這樣的事情還要在新北發生嗎？

陳偉杰說，林佳龍好好回憶一下自己是怎麼輸掉台中市長寶座的，不要重蹈覆轍只會開支票畫大餅，最後再來圖利財團，還是認認份份的勤跑29區，先去化解「沒有誠信」的罵名比較實在。

