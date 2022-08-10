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輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆：一人毀全黨

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書、批踢踢八卦板）

▲蔡英文下令黨公職力挺林智堅，網友評論炸鍋 。（圖／蔡英文、林智堅臉書、批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。總統蔡英文今（10日）表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。消息曝光後，網友火速灌爆蔡英文臉書，批踢踢八卦板等網路論壇上更是批評不斷「蔡英文意思是台灣大學說謊嗎」、「想不到21世紀還能看到指鹿為馬」、「考驗台灣人的恥度」。

蔡英文今天在中執會上表示，昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

蔡英文表示，「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

▲民進黨離島、新竹縣長提名記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文今在中執委表示，支持林智堅繼續努力。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文下令挺堅的消息曝光後，蔡英文臉書粉絲專頁馬上被灌爆，網友紛紛留言痛罵，「連一國之君都可以不講公義、黑白不分，還要黨團結，人民又不是眼瞎了，這樣只會讓人民更憤怒」、「一個總統可以為護航一位候選人，然後把大多數人當白痴」、「現在是要硬幹台大的公信力跟你民進黨的公信力就對了」、「我退追蹤了，對妳真的失望透頂」、「這基本上就是當死忠的白癡」、「連台大都黑，台灣學術倫理蕩然無存」

鄉民在批踢踢八卦板上更是刷一片批評，「總統不尊重最高學府的判斷還真是奇景」、「一人毀全黨，坐等年底輸到脫褲再來謙卑」、「國之將亡」、「想不到21世紀還能看到指鹿為馬」、「現在是教大家只認綠色，不用腦耶」、「真的是當台灣人沒有判斷能力」、「沒完沒了的荒唐鬧劇，現實比電影還扯」、「拉整黨全力包庇一個無料草包，值得嗎」、「不可思議，我居然選了這樣的總統」。

不只蔡英文臉書、批踢踢八卦板，《ETtoday新聞雲》相關報導貼文底下，更是引發大批網友熱議，「居然淪落成這樣？蔡英文意思是台灣大學說謊嗎」、「民進黨的優點就是死不認錯」、「考驗台灣人的恥度」、「所以台大的教授們都是笨蛋？為了選票可以這樣說？真的是刷新我三觀」、「政治果然凌駕學術」、「ㄧ國總統竟然不相信自己的最高學府，不相信自己的母校？」、「她忘記自己是總統，以為自己是阿堅的媽了」、「國之將亡，必有妖孽」。

▼蔡英文不甩台大審議結果，仍力挺林智堅，掀起輿論爆炸。（圖／蔡英文臉書、批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書、批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／蔡英文臉書、批踢踢八卦板）

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