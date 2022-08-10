林佳龍頻批「社宅政策」　她點名蘇貞昌：就是他變賣土地蓋豪宅！

▲戴湘儀怒轟，「林佳龍騙完台中再來騙新北，根本就是政治大騙子」。（圖／戴湘儀提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍持續針對社宅政策批評新北市府，國民黨新北市議員參選人戴湘儀批，林佳龍不斷批評新板特區很多用地被拍賣，還很沾沾自喜，炫耀自己擔任台中市長時就推出社宅政策，「但是林佳龍可能沒想到，變賣新板特區土地給建商蓋豪宅的人，就是你的老長官，蘇貞昌老縣長！」

戴湘儀怒轟，「林佳龍騙完台中再來騙新北，根本就是政治大騙子」，勉勉強強來選新北的林佳龍，最近對社宅政策頻頻發言，抹黑侯友宜市府，自己做不到的就不準別人做，根本就是見不得新北好，心裡沒有人民福祉，只有政黨利益。

戴湘儀指出，林佳龍最近不斷批評新板特區很多用地被拍賣，還很沾沾自喜，炫耀自己從2014年擔任台中市長時就推出社宅政策。但是林佳龍可能沒想到，變賣新板特區土地給建商蓋豪宅的人，就是你的老長官，蘇貞昌老縣長！

戴湘儀提到，新板特區在2004年1月蘇貞昌任內，招標11塊公有地，土地標售9筆後，縣府追加給予額外許多利多優惠，讓建商賺取暴利，新板成為全國唯一「四鐵豪宅特區」，原本可以充滿希望，融合政經、商業、文藝等複合功能的新板，最後被蘇貞昌變成了豪宅專用區。

另外，戴湘儀也說，林佳龍很沾沾自喜的「 2014年就提出社宅政策」，實際上就是當時只是林佳龍在自嗨，台中市民完全無感，因為原先林佳龍誇口4年5000戶的社宅，到他卸任時就只完工401戶。

戴湘儀再說，總統蔡英文在2016年喊出8年20萬戶的社會住宅計畫，林佳龍在擔任台中市長時根本就是個「反英派」，不只社宅蓋得不認真，甚至還學蘇貞昌變賣土地、圖利建商。在胡志強市長任內，原先有規劃北屯區太原段140-1地號，12,000坪的社宅用地，原規畫專案讓售給住宅處興辦社宅。結果，林佳龍市長卻變賣社宅用地，打臉蔡英文、打臉社宅政策。

戴湘儀嗆，林佳龍看不起新北、見不得新北好，一路上從台中市長到現在競選新北市長，都在用大話欺騙人民、耽誤城市未來，想想2018年12月林佳龍連任失利也承諾過絕對不會離開台中，卻打破諾言、自打嘴巴，視人民如草芥。

奉勸林佳龍，不要再為了想當高官而欺騙人民，更別再用這種拙劣的政客手段耍小聰明，新北市民是不會買單的。