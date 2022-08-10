出席能源論壇談坤輿抗爭　苗縣長參選人宋國鼎：像餐桌挖洞埋垃圾

▲時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎10日參加論壇，分享苗栗坤輿經驗。（圖／宋國鼎提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今(10)日參加台灣循環能源發展協會及綠色科技新創聯盟主辦的「ESG轉廢為能論壇」，並擔任與談人，分享苗栗坤輿案抗爭經驗。

宋國鼎現場拿出一瓶水說，這瓶水來自苗栗造橋大潭，供應造橋、後龍附近百甲農田灌溉的蓄水池，但是從20年前開始，在距離大潭幾百公尺的高地上，就有一家公司要蓋事業廢棄物的掩埋場，這就是糾纏20年後才在近日落幕的坤輿案。

宋國鼎舉例，造橋、後龍的特產是有機南瓜、西瓜，但是來自全國各地的事業廢棄物，不管本來說要送到哪裡，有很多最後都出現在苗栗的海岸跟農地，這就像精心布置了一個家的餐廳，最後決定在餐桌上挖一個洞來埋垃圾，這是非常不可思議的。

宋國鼎說，環保的議題、循環經濟的議題，在苗栗反而變成農民對地方政府的抗爭，農民對抗財團勾結政商勢力的抗衡，這就是苗栗的現況與困境。

宋國鼎認為，對於一個高舉綠色觀光、休閒農業，理論上應該是跟循環經濟理念高度契合的縣市，實際上卻變成各種廢棄物的最終去處，這是理念跟實際上出現嚴重精神分裂的狀況，有待中央和地方的政治人物一起來解決。

宋國鼎分享自身參與環保抗爭的經驗，他提到坤輿案現場的高壓衝突，就連前縣長劉政鴻，都曾用他數百萬的奧迪休旅車當做抗爭工具，擋在前面阻止怪手入場，甚至在衝突現場，劉政鴻也遭到毆打、噴灑辣椒水。

宋國鼎也「感謝」坤輿公司，正是因為這件事引起了全國關注，才導致環保署修正法規，讓這些早年取得設置許可，卻遲遲無法開始運轉的掩埋場，在法律上能有失效落日的一天。

宋國鼎最後強調，當坤輿掩埋場的事件告一段落，一座山被挖了一個大洞，施作了工程，現在掩埋場停止了不能用，應該來思考「轉廢為能」的綠色政策，比如說透過環境信託的方式買回土地，集合眾人的力量，一起復原這一大片珍貴的農地。

▲▼時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎10日參加論壇，分享苗栗坤輿經驗。（圖／宋國鼎提供）

