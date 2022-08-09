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誠美材料科技捐贈快篩劑　黃偉哲：共同守護社福防疫網

▲誠美材料科技公司捐贈1000劑快篩試劑及300份防疫包，予台南市社會局用於公益發放使用，8日下午由社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲誠美材料科技公司捐贈1000劑快篩試劑及300份防疫包，予台南市社會局用於公益發放使用，8日下午由社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市長黃偉哲照顧弱勢優先之理念，誠美材料科技股份有限公司以回饋社會精神，對政府表達齊心抗疫之支持，特捐贈1000劑快篩試劑及300份防疫包予台南市社會局用於公益發放使用，8日下午由社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長回贈感謝狀，由何昭陽董事長及洪有利副總經理代表接受。

黃偉哲市長感謝誠美材料科技公司，以行動共同守護民眾的健康，公私協力照顧弱勢族群共同對抗疫情。

▲誠美材料科技公司捐贈1000劑快篩試劑及300份防疫包，予台南市社會局用於公益發放使用，8日下午由社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

誠美材料科技公司長期致力於公益行善，除贊助反毒慈善音樂演出、捐贈防疫物資支持醫護人員，更與多所大專院校產學合作，培養科技人才等，疫情期間仍持續協助促進社會公益中文化發展項目、支持第一線醫護人員及幫助偏鄉弱勢慈善團體得以持續運作，為臺灣文化的維護保存及未來人才培育盡一份心力。

黃偉哲市長表示，市府團隊自疫情開始，即落實推動各項防疫機制，全力守護台南市民健康，除中央配送之快篩試劑外，市府持續撥補快篩試劑給南市117家老人養護機構、24家身障教養院以及79家護理之家，避免因快篩試劑不足導致疫情擴散，及早發現確診個案進行診療投藥、降低重症及死亡發生。另外，為協助弱勢家戶防疫，市府提供低收入戶民眾免費快篩服務，並針對低收入戶確診者，經社工評估符合資格之家戶，提供愛心實物銀行物資協助，亦持續積極媒合民間資源協助照顧低收入戶。

▲誠美材料科技公司捐贈1000劑快篩試劑及300份防疫包，予台南市社會局用於公益發放使用，8日下午由社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步表示，感謝各民間單位持續投入人力、物力及資金協助市府防疫工作，響應市府照顧弱勢優先之理念，協助關照弱勢族群防疫，市府將持續集結中央、地方政府與民間單位之力量，同心協力與市民一起渡過疫情難關。為使有限的社福資源運用發揮更大效益，社會局自108年起建置公益平台(https://ri.tainan.gov.tw/)，提供相關弱勢家戶需求及各界物資捐贈，歡迎市民朋友上該平台加入會員共同參與捐贈行列。

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