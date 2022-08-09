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率團赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問　黃偉哲感謝國軍堅守崗位安定人心

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲代表台南市各界，9日率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，由少將聯隊長江義誠親自接待，黃偉哲特別至警備室慰問備勤中的飛行員，場面溫馨熱絡。

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，引發中國在台海周圍進行軍演和飛彈試射行動，我國空軍防空飛彈部隊則持續運用愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情狀況，隨時因應突發狀況，捍衛領空。

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，中國大陸對台灣在裴洛西訪台後做的文攻武嚇，甚至以商逼政的情形，他深表遺憾，不論是軍演、或是封殺台灣的農產品及食品，只會激起讓台灣民眾更加反感。在共軍連日海、空的干擾造成民心浮動之際，我軍也進入全面備戰狀態，空港及海港皆全面提升戰備，做好萬全準備以安定人心。

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲9日致贈加菜金、農產品給部隊，並代表台南市185萬市民向駐軍部隊官兵們表達敬意與謝意，部隊則由少將聯隊長江義誠回贈台南空軍機場跑道模型。黃偉哲指出，一直以來不管是年節、或假期，大多數的弟兄都在營區待命，他十分感謝國軍長久以來為捍衛國土安全所做的犧牲與奉獻。

▲台南市長黃偉哲代表台南市各界率市府團隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局長姜淋煌及地方民代的陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，近期弟兄們努力捍衛我國南部地區的領空安全，面對中共軍機擾台表現無畏無懼的精神，且迅速、確實地執行自身的業務，徹底保障台海上空與國人同胞的安全，令人感佩。在這台海掀波之際，國軍堅守崗位讓國人得以安心，辛勞付出與貢獻值得民眾的肯定，台南市民也會做國軍最堅實的後盾，給予最強力的支持，共同發揚「軍愛民、民敬軍」的精神。

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