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南投身心醫療第一院攜手　促成與陽明交大三方合作

▲國立陽明交通大學與南投醫院及草療簽署合作協議。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲國立陽明交通大學與南投醫院及草療簽署合作協議。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

國立陽明交通大學與衛福部南投醫院及草屯療養院，日前分別簽署學術交流與技術合作協議，南投醫院院長洪弘昌期盼未來三方進一步緊密結合醫療臨床資源與豐富的研究量能，提供更先進、更有水準的醫療服務。

陽明交大校長林奇宏、副校長鄭子豪、副研發長李美璇、護理學院教授童恒新、醫學院教授洪哲倫、電機學院教授柯立偉、資工學院教授黃俊龍，與5日聯袂南下南投，並由林奇宏、洪弘昌及部立草屯療養院長藍祚鴻代表簽約，並於會後安排三方座談，就未來的醫學人才培育，學術交流、研究合作等進行深度交流。

南投醫院指出，洪弘昌與藍祚鴻皆畢業於陽明大學醫學系，2位陽明校友目前也一起守護著南投地區民眾的身心靈健康，這次也在洪、藍2位院長的努力推動下，促成了這次人才交流、資源共享的合作機會。

院方表示，合併後的陽明交大仍是台灣首屈一指的研究型大學，每年皆有豐沛的學術研究量能、培育出無數優異人才與菁英，南投醫院則是南投地區醫療量能最大的區域級教學醫院，專注於急重症醫療與弱勢族群照顧，草屯療養院也是中部最大的精神科專科醫院，希望透過本次互動與交流，三方能達成契合、共同提升。

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