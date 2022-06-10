確診1歲嬰打翻火鍋「全身13%燙傷」　清創手術救回堅強小生命

▲南投一歲大的確診男嬰，不慎打翻火鍋遭湯汁燙傷，南投醫院醫師進行清創治療。（圖／南投醫院提供）

記者白珈陽／南投報導

南投一名1歲的確診男嬰，上禮拜打翻火鍋被湯汁潑濺，造成全身13%2至3度不等燙傷，家長本欲將孩子帶去台中醫學中心治療，卻發現因近日染疫求診人數眾多，等待掛號時間漫長，短時間無法被安排住院手術，遂決定返回至衛福部南投醫院就醫。南投醫院表示，經整形外科呂明暐醫師及麻醉科等醫療團隊合作，完成該名男嬰清創手術，術後也安排在確診者專責病房做後續療程，男嬰逐漸恢復以往活力，順利出院轉門診治療。

南投醫院表示，男嬰上週用餐時，因好奇心與活動力強，不慎打翻火鍋遭湯汁燙傷，家長當下立刻用冷水沖其傷口，並緊急送醫。家長原本計畫前往台中醫學中心治療，但由於近期確診患者為數眾多，考量到掛號時間冗長，加上術後也須待在院內照顧一段時間，決定返回南投求診。

呂明暐醫師指出，該名患者的燙傷範圍，遍布右前、右外側軀幹、下巴及右上肢等部位，呈2至3度燙傷，佔全身體表面積約13%。

▲男嬰家長因台中醫學中心掛號時間漫長，將孩子帶回南投醫院求診。（圖／南投醫院提供）

呂明暐說，在嬰幼兒如此大面積燙傷的情況之下，由於傳統燙傷藥膏的方式須直接擦拭傷口，常常造成患者極度不舒服，出現激烈哭鬧抵抗等情形，因此很難確實清除傷口上的壞死組織，時間久了容易有系統性感染風險，在醫生評估並與家長討論後，決定安排清創手術，透過術中適當的傷口清創，使用銀離子抗菌敷料覆蓋傷口，降低傷口感染並減少傳統換藥的頻率與不適。

呂明暐表示，嬰幼兒因血管較細小，本就不容易置放周邊靜脈導管，而在哭鬧、食慾下降及大面積傷口等水分易流失情況下，讓手術麻醉前準備工作又多花費不少心力，所幸經過適當清創，燙傷面積逐漸縮小，病患哭鬧程度也越來越低，又恢復了以往的活力，目前順利出院轉門診治療。

南投醫院指出，由於嬰幼兒的皮膚較薄，加上免疫系統仍相對脆弱，面對同樣的燒燙傷，受傷的深度及感染機率可能會比成人嚴重。一旦發生燒燙傷之意外，應依「沖脫泡蓋送」的順序進行處理，並趕緊送醫，正確的急救措施有助減少皮膚受傷範圍、減緩傷口不適，並且減少後續感染機率。

▲確診患者在進行手術後，均安排在專責病房做後續治療。示意圖，非本案男嬰。（圖／南投醫院提供）