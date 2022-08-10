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林智堅喊學位不影響選舉　國民黨：不看誠信難不成看八字？

▲ 國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／文傳會提供）

▲ 國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅認為台大學術倫理審議委員會審議結果不公，強調有無學位不影響選舉。對此， 國民黨文傳會副主委黃子哲今（10）日表示，「若選民不看能力、不看誠信，難道要看八字？」

黃子哲指出，林智堅遭台大判定抄襲論文、情節嚴重，應撤銷學位，但林迄今仍不肯認錯，犯後態度不佳。黃批評，新竹球場爭議否定了林智堅的能力，論文抄襲則涉及林智堅的誠信。若選民不看能力、不看誠信，難道要看八字？」林智堅7月被民進黨提名時，曾稱會與台北市長參選人陳時中、新北市長林佳龍攜手作戰，現在還會繼續攜手嗎？

黃子哲指出，陳時中跟林佳龍還要與現在的林智堅攜手嗎？不久前陳時中曾對林智堅論文抄襲案表態稱，學術倫理方面應該交由專業認定，「我跟林智堅仍然是盟友」，若有機會還願意站台，而陳時中當時說的盟友，現在還是盟友嗎？林智堅臉書留言已有14000多則，就連王鴻薇都有留言，卻沒看到「盟友」陳時中留言，這就是陳時中「溫暖的魄力」嗎？我懷疑陳時中與林智堅到底是「盟友」、還是「蒙友」？陳時中從疫苗之亂、快篩之亂到火化之亂，都是在蒙混老百姓。

文傳會副主委王鴻薇指出，林智堅本人繼續硬拗扭曲事實，民進黨全黨繼續救一人，不惜一人毀全黨。我非常敬佩台大不畏政治壓力，維護台大學術倫理風骨，但同時我要求台大作為台灣最高學府，要繼續清理門戶，不應僅處理學生林智堅，也應一併處理其指導教授陳明通！我在8月1日就已經向教育部以及台大具名檢舉陳明通涉嫌違反學術倫理，如今論文案台大部分已經水落石出，台大也應該立即追究林智堅指導教授陳明通的相關責任，請台大必須要儘快清理門戶、維護校譽。

王鴻薇說明，教育部曾於109年8月19日給各大專院校函文要求強化各學校論文品保機制，清楚規定學位論文指導教授及所屬系所應予課責，學位論⽂違反學術倫理，經查證屬實時，指導教授對其指導學⽣所發表之學位論⽂，應負監督不周責任，系所也應檢討並改進品保機制，如指導教授或所屬系所未妥為處理或不作為，經教育部通知學校限期改善，屆期未改善者，將命該系所停招、減招或禁⽌該系所運⽤本部核予學校之獎補助款。

王鴻薇強調，陳明通辯稱「其他事務紛擾不應影響國安」，但裴洛西要來台時，陳明通還在發千字文幫林智堅開通，當時就沒有國安危機？陳明通還能幫林智堅寫聲明脫罪？陳明通不僅早已不適任國安局長，且違反學術倫理在前，進行學術詐欺在後，不配為人師，台大必須要清理門戶。

桃園市議員參選人凌濤表示，即便台大結論已定，民進黨從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與陳時中卻仍護航林智堅。鄭文燦迄今仍稱，台大是用論文時序判定是否抄襲，但論文形成是林智堅在前、余正煌在後。但余正煌發表論文半年後，林智堅才口試，若發覺余正煌論文題目與內容與自己高度雷同，為何不檢舉余正煌？為何不修改自己論文文字避免抄襲？

此外，凌濤表示，寫過論文的人都知道，摘要與結論要等到整篇論文幾乎完成後才開始撰寫，但林智堅與余正煌摘要前七行幾乎相同，結論第一節也高度相似，即便林智堅提供原始資料，論文內容也應是余正煌所寫，這個質疑林智堅跟鄭文燦不能迴避，鄭文燦到現在還在瞎挺林智堅，明明是桃園市大家長卻不為桃園市民把關，反觀鄭寶清在臉書上說「今年是品格誠信最重要選擇，到底民進黨要保一人還是保一黨？」，卻沒過多久就受到壓力而下架。我提醒鄭文燦或鄭寶清，其實大家不關心保一人或保一黨，我們關心要保住台灣學術倫理與政治文化的基本誠信。

凌濤說，鄭文燦若繼續瞎挺林智堅，是把長久累積政治資產一次消耗殆盡。至於林智堅稱「有無學位與是否繼續參選桃園市長無關」，確實學歷不是參選必要條件，但從政者應將一個人的基本誠信品格放在首位。鄭文燦若繼續支持林智堅繼續選、繼續「捍衛清白」，那就是讓大家繼續看他們笑話，有許多網友朝聖林智堅2013年在台大國發所打卡的臉書，有那麼多時間發廢文，就沒時間寫論文？

國民黨副發言人楊智伃認為，林智堅迄今所提出的種種辯解完全站不住腳。林智堅提供民調資料，不代表就可以抄襲論文，且台大學倫會已經邀請林智堅三次，都沒有時間出席？還要在「凌晨」表達願意出席，林智堅在躲什麼？林智堅說有無學位對他參選並無影響，學位可能不是選民關注重點，但人民最無法接受的是候選人誠信破產。林智堅更稱余正煌做人要厚道，是非不能顛倒，但在這件事上林智堅才是顛倒是非，抄襲論文卻反而指涉對方抄襲，這樣厚道嗎？

 

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