　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11／1起電動自行車須掛牌　交部再修法！「可到車行抓改裝超速」

▲屏東警分局加強取締電動自行車交通違規，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲電動自行車違規頻傳，警方加強取締，確保交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

11月1日起「微型電動二輪車」(電動自行車)須掛牌才能上路，否則可罰1200到3600元，且須投保強制汽車責任險，年滿14歲才可騎乘，時速不得超過25公里。交通部也修訂相關型式安全審驗辦法，針對時速等控制器列為審驗項目，並可到經銷商實車查驗，杜絕改裝超速問題，違者可停止生產和銷售車輛。

電動自行車改裝超速和肇事問題不斷，立法院日前三讀通過，電動自行車正名為「微型電動二輪車」，未來須掛牌才能上路，且須強制投保汽機車責任險。針對沒有領用牌照行駛的「微型電動二輪車」，將可開罰1200~3600元罰鍰；此外，「微型電動二輪車」也明定14歲以上才能騎乘。行政院日前宣布，相關新制將於11月1日上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若新制上路前已購買的電動自行車，則要在新法上路後2年內檢驗掛牌，否則最高也可罰3600元罰鍰。另電動自行車時速不可超過25公里，若擅自改裝電動自行車者，最高可罰5400元。

交通部也配合修訂子法「電動輔助自行車及電動自行車型式安全審驗管理辦法」，為確保電動輔助自行車及電動自行車之安全性與品質一致性，交通部針對馬達、電子控制裝置、電池、車架及充電器等重要零組件，增訂強化管理相關要求。

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

▲過往曾有移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

交通部表示，針對微型電動二輪車(電動自行車)超速問題，此次修正審驗辦法將電動車系統納入審驗要求，包括控制器等都要提供來歷，將控制器變成審驗項目，也要有合格標章，以此杜絕超速問題，希望改善大家看到的電動車超速亂象，是這次修正審驗辦法最主要重點。

此外，為加強市場管理，交通部也要求審驗時製造商應提供經銷商清冊，審驗機構並得至經銷商處辦理實車抽驗，並配套強化品質一致性核驗與實車抽驗之管理措施。

交通部表示，為管理電動車改裝速度問題，到工廠查核時可能會沒有車子可查，車子出廠後直接賣給經銷商，也因此增訂可到經銷商抽查還沒賣給消費者車輛是否符合規定，若不合格，將停止車商審驗申請，不能領請合格標章，等於不能持續生產和銷售車輛，得完成改善後才可繼續製造車輛和賣車。

根據規劃，相關車輛型式審驗和實車抽驗等規範預計11月1日起上路。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／下班注意！　7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
快訊／解放軍宣布：軍演「成功完成各項任務」　常態組織戰備警巡
南台灣最大「人蛇賣淫集團」！　23女被關小套房接客
台新金17:00重訊記者會　傳與彰銀案有關
快訊／哈根達斯「5款口味」下架　業者：即起開放退款
輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆：一人毀全黨
英系中執委開嗆「跟台大對幹對選情不利」　林錫耀回應了
「高進、小刀、大軍」都落網！　台中賭神狂洗27億買豪車
快訊／哈根達斯「5口味」原料受污染　45萬杯即起停售

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+224！居住國外者使用家用快篩陽性　應依當地國家防疫規定

手機帶下水不見了！海裡漂流2天竟「驚喜回歸」　網：太幸運

好友邀當伴郎　他喊「我屬虎」氣氛秒變！釣一票苦主：婚禮邊緣人

快訊／午後對流雨開炸！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

蔡英文開金口挺堅！鄉民見「2字」反刷問號：把整黨拖下去了

幫人夫顧孩時薪800元　竟聽房間傳「拍手聲」！妹子嚇：不是他老婆

「可提領防疫補貼！」手機狂收這簡訊　網見1關鍵：點了會出事

桃園+2675！8／12前完成接種拿好康　市符籲儘快施打

視察麻豆國中操場整建工程　黃偉哲：提供優質運動環境

玉山塔塔加獼猴搶劫畫面曝！跳進車「5秒內撤退」　旅客慘被咬傷

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

台東+224！居住國外者使用家用快篩陽性　應依當地國家防疫規定

手機帶下水不見了！海裡漂流2天竟「驚喜回歸」　網：太幸運

好友邀當伴郎　他喊「我屬虎」氣氛秒變！釣一票苦主：婚禮邊緣人

快訊／午後對流雨開炸！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

蔡英文開金口挺堅！鄉民見「2字」反刷問號：把整黨拖下去了

幫人夫顧孩時薪800元　竟聽房間傳「拍手聲」！妹子嚇：不是他老婆

「可提領防疫補貼！」手機狂收這簡訊　網見1關鍵：點了會出事

桃園+2675！8／12前完成接種拿好康　市符籲儘快施打

視察麻豆國中操場整建工程　黃偉哲：提供優質運動環境

玉山塔塔加獼猴搶劫畫面曝！跳進車「5秒內撤退」　旅客慘被咬傷

修法考量不周釀「兒童遊戲場檢驗大塞車」　4監委提案糾正衛福部

台東+224！居住國外者使用家用快篩陽性　應依當地國家防疫規定

7歲男童有「526顆牙齒」！醫師一看驚：比大白鯊300顆還多

網友激推！熱銷百萬瓶「國民洗髮精」再出迷人法式新香！玻尿酸+100%全面升級

手機帶下水不見了！海裡漂流2天竟「驚喜回歸」　網：太幸運

艾莉絲9歲女兒「獨自搭飛機」返日本　她送行淚崩：沒想到這麼快

猴痘疫苗不夠打！歐洲考慮跟進美國　改「皮內注射」減少施打劑量

Google彩蛋藏驚喜！輸入這兩組關鍵字　收穫「啪啪啪」特效

醫酸台大效率好！　黃士修提「2時間軸」打臉：有人欠缺歷史記憶

好友邀當伴郎　他喊「我屬虎」氣氛秒變！釣一票苦主：婚禮邊緣人

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

師傅扛冷氣爬上2樓　身體詭異歪斜下秒悲劇

雙寶媽「想生女兒不能高潮嗎」　名醫神回2句

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝

林智堅抄襲很嚴重？網曝1原因最氣：很失敗

可不可2茶飲腸桿菌超標　新北開罰3萬

曾被勸外派海外　她2年後驚：險被拐到柬埔寨

台男超浪漫5招拐走櫻花妹　她羞讚：技術很好

死亡+25！最年輕30多歲男「就醫到死亡僅3天」

熱帶低壓生成！估明增強成颱

更多熱門

相關新聞

區間測速「還有隱藏版魔王」　網笑噴：總有一個抓到你

區間測速「還有隱藏版魔王」　網笑噴：總有一個抓到你

一名駕駛行駛台3線行經苗栗獅潭一處區間測速路段，沒想到意外發現路旁還有「隱藏版大魔王」，只見一名執勤員警疑似手持「雷射槍」蹲在路旁，身邊還有矮牆、草叢作掩護，如果不是從後方行車紀錄倒回看，根本察覺不出來。對於「雙重取締」網友也紛紛表示意見，認為已經提醒測速照相，還超速被拍活該。

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

立陶宛交部政次訪台　談合作機會

立陶宛交部政次訪台　談合作機會

電動自行車路口竄出遭撞噴　夫死妻重傷

電動自行車路口竄出遭撞噴　夫死妻重傷

軍演首日466架班機照起降、過境　239艘船進出港

軍演首日466架班機照起降、過境　239艘船進出港

關鍵字：

電動自行車交通部11月微型電動二輪車超速

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面