11／1起電動自行車須掛牌　交部再修法！「可到車行抓改裝超速」

▲電動自行車違規頻傳，警方加強取締，確保交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

11月1日起「微型電動二輪車」(電動自行車)須掛牌才能上路，否則可罰1200到3600元，且須投保強制汽車責任險，年滿14歲才可騎乘，時速不得超過25公里。交通部也修訂相關型式安全審驗辦法，針對時速等控制器列為審驗項目，並可到經銷商實車查驗，杜絕改裝超速問題，違者可停止生產和銷售車輛。

電動自行車改裝超速和肇事問題不斷，立法院日前三讀通過，電動自行車正名為「微型電動二輪車」，未來須掛牌才能上路，且須強制投保汽機車責任險。針對沒有領用牌照行駛的「微型電動二輪車」，將可開罰1200~3600元罰鍰；此外，「微型電動二輪車」也明定14歲以上才能騎乘。行政院日前宣布，相關新制將於11月1日上路。

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若新制上路前已購買的電動自行車，則要在新法上路後2年內檢驗掛牌，否則最高也可罰3600元罰鍰。另電動自行車時速不可超過25公里，若擅自改裝電動自行車者，最高可罰5400元。

交通部也配合修訂子法「電動輔助自行車及電動自行車型式安全審驗管理辦法」，為確保電動輔助自行車及電動自行車之安全性與品質一致性，交通部針對馬達、電子控制裝置、電池、車架及充電器等重要零組件，增訂強化管理相關要求。

▲過往曾有移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

交通部表示，針對微型電動二輪車(電動自行車)超速問題，此次修正審驗辦法將電動車系統納入審驗要求，包括控制器等都要提供來歷，將控制器變成審驗項目，也要有合格標章，以此杜絕超速問題，希望改善大家看到的電動車超速亂象，是這次修正審驗辦法最主要重點。

此外，為加強市場管理，交通部也要求審驗時製造商應提供經銷商清冊，審驗機構並得至經銷商處辦理實車抽驗，並配套強化品質一致性核驗與實車抽驗之管理措施。

交通部表示，為管理電動車改裝速度問題，到工廠查核時可能會沒有車子可查，車子出廠後直接賣給經銷商，也因此增訂可到經銷商抽查還沒賣給消費者車輛是否符合規定，若不合格，將停止車商審驗申請，不能領請合格標章，等於不能持續生產和銷售車輛，得完成改善後才可繼續製造車輛和賣車。

根據規劃，相關車輛型式審驗和實車抽驗等規範預計11月1日起上路。