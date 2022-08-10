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進區間測速驚見「還有隱藏版魔王」　網笑噴：總有一個抓到你

記者陳凱力／新竹報導

一名駕駛行駛台3線行經苗栗獅潭一處區間測速路段，沒想到意外發現路旁還有「隱藏版大魔王」，只見一名執勤員警疑似手持「雷射槍」蹲在路旁，身邊還有矮牆、草叢作掩護，如果不是從後方行車紀錄倒回看，根本察覺不出來。對於「雙重取締」網友也紛紛表示意見，認為已經提醒測速照相，還超速被拍活該。

▲區間測速段「轉頭還有隱藏版魔王」　網：總有一個能抓到你。（圖／翻攝爆料公社）

▲一名網友上臉書社團發文，「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍打你？」引起網友討論。（圖／翻攝爆料公社，下同）

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，行經「浪漫台三線」苗栗縣獅潭鄉路段一處區間測速路段，沒多久車上警報響起，他才發現有警察躲在一旁，以矮牆、草叢掩身，手上還疑似拿著測速槍測速。男子上網發問「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍打你？」

網友紛紛留言表示「國家聘請專業攝影團隊」、「為啥不行？不是有設取締警示牌就可以了嗎？」、「雙管齊下，就是為了對付像你這麼聰明的人呀，總有一個能抓到你超速，不要超速不就好了？」、「誰告訴你有區間測速就不會有條子在那路段執勤的？」

▲區間測速段「轉頭還有隱藏版魔王」　網：總有一個能抓到你。（圖／翻攝爆料公社）

▲值勤員警疑似手持測速雷射槍蹲在路邊，一旁還有矮牆、草叢作掩護，如果行經此處不回頭看根本發現不了。

也有網友對於駕駛的警報器好奇「這麼好玩，可以反偵測，這要裝什麼才有」，或是對於警方的做法不以為然「連取締也不能正大光明」、「扒兩層皮的概念」、「有空躲那，不如實際站出來明顯位置效果一定更好...」。

苗栗縣警局交通隊副隊長邱永豐表示，區間測速著重於路段的平均速度管理，非固定式測速則是單點的平均速度管理，兩者的目的不盡相同，台3線獅潭段區間測速範圍內偶有危險彎道，或突然易加速路段，考量用路人通行安全，在彎道或直線加速路段前執行非固定式測照，而駕駛若於區段內違規超速，依行政罰第24條一事不二罰原則，警方也將採嚴格審治機制，不會有重複開罰的問題。

警方表示，執法的目的不是開罰，而是希望能減少交通事故，並提升交通安全與行車順暢，在此呼籲駕駛人行經台3線應遵守交通安全規則及速度限制，以維護行車安全，也能好好享受浪漫台3線秀麗風光。

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