進區間測速驚見「還有隱藏版魔王」　網笑噴：總有一個抓到你

記者陳凱力／新竹報導

一名駕駛行駛台3線行經苗栗獅潭一處區間測速路段，沒想到意外發現路旁還有「隱藏版大魔王」，只見一名執勤員警疑似手持「雷射槍」蹲在路旁，身邊還有矮牆、草叢作掩護，如果不是從後方行車紀錄倒回看，根本察覺不出來。對於「雙重取締」網友也紛紛表示意見，認為已經提醒測速照相，還超速被拍活該。

▲一名網友上臉書社團發文，「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍打你？」引起網友討論。（圖／翻攝爆料公社，下同）



一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，行經「浪漫台三線」苗栗縣獅潭鄉路段一處區間測速路段，沒多久車上警報響起，他才發現有警察躲在一旁，以矮牆、草叢掩身，手上還疑似拿著測速槍測速。男子上網發問「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍打你？」

網友紛紛留言表示「國家聘請專業攝影團隊」、「為啥不行？不是有設取締警示牌就可以了嗎？」、「雙管齊下，就是為了對付像你這麼聰明的人呀，總有一個能抓到你超速，不要超速不就好了？」、「誰告訴你有區間測速就不會有條子在那路段執勤的？」