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開法拉利撞死男大生纏訟第5年　「傳奇富商」當庭稱月薪6萬

▲▼ 匯聚科技總經理郭永福 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲匯聚科技總經理郭永福2017年12月因撞死閃避時失控打滑蔡姓男大生，2020年檢方認郭超速，改依過失致死罪將他起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

匯聚科技總經理郭永福2017年12月駕駛月租70萬千萬法拉利，行經新北市汐止區五指山時，19歲蔡姓男學生從對向騎機車過彎突失控打滑，衝向他的車道，郭閃避不及撞上，蔡經送醫不治身亡。士林地院今（5日）開庭，郭仍做無罪答辯，並稱是蔡男侵犯他的車道；蔡母無法接受哽咽說「人，生、死都要無冤」全案辯論終結，訂8月23日宣判。

合議庭開庭審理，公訴檢察官認郭男強調沒有超速、沒有迴避可能性，都與卷內資料不符；郭則主張自己沒有超速，且行駛在自己車道上，看到蔡後有緊急煞車，但已來不及，且是蔡先侵犯他的車道。

公訴檢察官論告說，郭的委任律師辯論意旨依「信賴原則」，認被告已善盡注意義務，難歸責於被告，但被告超速是事實，且當時駛出彩虹橋，車速為73.1公里，故認本件沒信賴原則之所用，且與蔡男死亡具有因果關係。

郭則拿起麥克風說：「在我認知上，開車時，不會一直看時速」就算車速為0，過彎也減速，仍會有今天這起車禍發生；郭的辯護律師指出，按原本交通鑑定，被告是沒有肇事責任，後來警大、逢甲大學指被告超速，事實也並不明確，被告有沒有超速卷內事證無法辨別，縱然有超速，反應時間也過短，根本無法避免，請鈞院諭知無罪。

▼郭男駕駛法拉利超跑撞上對向的蔡姓騎士。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

審判長問一旁聽庭的蔡媽媽有沒有意見，蔡媽媽哽咽說「法律我不懂，但我沒辦法接受第一次見面，對方要我『自認倒楣』我認為證據有專業人士去做判斷，只是希望人生、死都要無冤」。

蔡媽媽委任律師則說，2份鑑定報告均指出被告有超速事實，若當時時速僅有40公里，這情況不會發生，機車更不會遭回推數公尺，且被告屢次攻擊蔡媽媽說：「如果今天開的是國產車，就沒有這樣的問題」犯後態度差，沒道歉及悔恨，請鈞院從重量刑。

公訴檢察官對於量刑也表示，被告犯後否認超速，並認無迴避可能性、卸責，顯見被告對自己超速行為而導致侵入被告車道死亡的騎士沒悔意，難認犯後態度良好，請庭上從重科刑。

▼法拉利車頭嚴重毀損。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

郭永福向法官說「無罪諭知」且反駁蔡媽媽指控，並解釋他事發後有向她說「有任何需要都可以跟我說」甚至請保險公司遞白包致意，因當時與全家出國旅遊，無法到靈堂致意，但蔡媽媽全拒絕，甚至求償1080萬，最後租來的法拉利他也賣掉賠900萬，更沒有做民事求償動作，更沒在新聞上說過什麼。

審判長為量刑參考問郭的經濟、家庭狀況，郭則說自己從事家電代理、大學畢業、月薪6萬、需撫養2名未成年子女、胞弟1名未成年女子。全案將於8月23日宣判。

回顧這起案子，2017年12月20日下午2點多，匯聚科技總經理郭永福開著白色法拉利，循汐止汐萬路3段上山，在一處彎道，遇到對向蔡姓男大生騎車下山，蔡男因失控打滑，滑到對向車道，被郭的超跑迎面撞上，蔡的頭部重撞地面，顱內出血嚴重，經送醫不治死亡，2020年士林地檢署依過失致死罪嫌將其起訴。

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