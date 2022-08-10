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林佳龍競辦曝20大政策願景　鎖定侯友宜12年「做不好、做不夠」缺失

▲羅致政召開競選政策發布記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲林佳龍競辦公布四大政策目標、20 大政策願景，並要求侯友宜辯論 。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

九合一地方選舉倒數約3個半月，民進黨新北市長參選人林佳龍競辦今（10日）召開記者會，公布四大政策目標、20 大政策願景。另外，林佳龍競辦召集人羅致政會中也預告，林佳龍明天會公布青年政策細部規劃願景，搭配年底18歲公民權議題，爭取新北市年輕朋友的認同。

羅致政10日召開「新北大翻新．市政大願景」記者會，表示新北市政大翻新不用再等四年，「市民會用選票翻新市政、換新市長」；羅說，林佳龍感受到新北市民12年來無法體會升格後該有的市政格局，因此提出「新北大翻新．市政大願景」的政策主張，將鎖定侯友宜執政12年來不想做、沒有做以及做不好的三項缺失提出對應的主張，向新北市民報告。

「中央地方一條龍．新北建設馬上通」羅致政強調，這是中央與地方最好、最有效率的合作模式，但是侯友宜在新北執政12年，許多有利於市民的政策「侯市長並不想做」，例如：不想為新北市所有65歲以上的長輩免費裝假牙、不再規劃新的社會住宅、不進行國際交流，也不想為服務基層的里長簡化行政流程、挹注實質資源，讓很多里長「只能做資源回收、到處募款來獲得辦理社區共餐的經費」。

羅致政指出，也有很多侯友宜「沒有做」的政策，例如：為減緩少子化，該投入的生育補助、女性凍卵補助，林佳龍認為因應少子化問題，應該推動補助女性凍卵，這是新北市升格後「該做但沒有做」的。

對於林佳龍也提出「捷運站周邊興建青年社會住宅」，利用捷運路網、場站開拓的機會做社宅，羅致政批評侯友宜，都更三箭的第一箭「半箭都沒射出去，一個申請案都沒有」。

羅致政說，當然還有許多侯友宜「做不好、做不夠、做得馬馬虎虎」的政策，像新北市停車空間不夠，前瞻計畫停車場卻進度緩慢、外界關心新北治安，基層警消人力卻不願意補足、市區及周邊橋梁經常性淹水、公幼公托明顯不足等，這些政策對市民而言都很重要，但侯市長卻忽略市民的期待、無視市民的需求。

林佳龍競辦發言人李晏榕則指出，這次林佳龍競選提出四大政策目標、20大政策願景；四大政策目標分別為「大建設」、「大發展」、「大溫暖」及「大平台」。

至於20大政策願景，李晏榕進一步解釋，是在「大建設」項目下，有流域大治理、交通大順暢、都市大更新、社宅大推進、環境大減碳；在「大發展」的項目下，則有觀光大加值、產業大繁榮、青年大補帖、教育大投資、新創大基地；在「大溫暖」之下，有社福大貼心、治安大放心、運動大健康、效能大提升、動保大進步；在「大平台」之下，則是有國際大交流、創意大解放、文化大復興、族群大和諧、轉型大正義。

李晏榕說，整體市政願景是從市民需求的角度出發，也從城市治理、首都圈發展到走向國際的路徑，一步步用願景引領市政、用政策照顧市民、也用中央與地方的治理經驗，為新北市擘劃更有希望的願景與可以實現的政見。

羅致政向侯友宜喊話，「請侯市長不要再閃躲、不要再迴避、不要再拖延」，林佳龍將完全尊重侯友宜陣營的政策辯論優先順序，盼儘速選定辯論議題，給新北市民該有的尊重。

另外，羅致政也預告，林佳龍明天會公布青年政策細部規劃願景，搭配年底18歲公民權議題，爭取新北市年輕朋友的認同。

▼李晏榕、羅致政 。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼ 政策召集人羅致政召開競選政策發布記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

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