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高薪打工小心淪人頭戶！北市保大警教「5招」　破解求職陷阱

▲▼ 。（圖／擷取自臺北市政府警察局保安警察大隊）

▲打工求職遵守三要原則「要陪同、要確認、要存疑」。（圖／台北市政府）

實習記者徐羽彤／綜合報導

暑假是學生打工求職的旺季，但畢竟沒有工作經驗，涉世未深、缺乏危機意識，外加不了解勞資權益，一不小心就可能誤入陷阱，讓自身權益受到損害。台北市保安警察大隊日前公布求職五撇步，宣導防範暑期打工求職陷阱。

台北市大稻埕碼頭遊憩區特別設置「機動派出所」，由員警手持宣傳標語，向青少年說明新型打工詐騙模式，宣導民眾及青少年防範暑期打工求職陷阱，提升民眾辨識詐騙資訊，強化防詐意識，以免身陷危境遭受傷害，或被誘騙成為詐騙集團共犯而不自知。

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▲▼ 。（圖／擷取自臺北市政府警察局保安警察大隊）

▲台北市大稻埕碼頭設置「機動派出所」，向青少年說明新型打工詐騙模式。（圖／台北市政府）

保安警察大隊表示，近期詐騙集團猖獗，常利用網路、簡訊等散布徵才訊息，以不合常理的優渥高薪，及誇大不實的徵才廣告誘騙青少年應徵，造成許多家長的擔憂及恐慌，因此講解5招方式，供青少年自保：

1.拒絕性騷擾

在面試時若對方碰觸到自己的身體，或帶有性暗示的言語等不尋常舉動，應立即閃避或是直接離去，表現出果斷的態度。

2.重要物品不離身

重要物品要隨身攜帶，不可託他人保管，防範證件及手機被拿走，進而遭受控制行動。

3.看清高薪陷阱

標榜免經驗、高薪水、輕鬆做的工作條件恐藏有陷阱，要充分瞭解工作內容、時間及性質，在面試之前，多方打聽查證可信度。

4.不喝來路不明的飲品

為了安全起見，應自行攜帶飲用水，即使上廁所也不要離身，對方請喝飲料或食物時，小心遭下藥迷昏受害。

5.注意對方是否要求提供銀行或郵局存摺、提款卡

若對方表示需交由該公司保管時，小心淪為詐騙集團人頭戶而不自知。

▲▼ 。（圖／擷取自臺北市政府警察局保安警察大隊）

▲提供不合常理的優渥高薪，及誇大不實的徵才廣告需要多小心。（圖／台北市政府）

保安警察大隊最後也呼籲，被要求到指定處所報名、面試時，一定要告知親友，並結伴同行，若對方要求特定的工作條件時，也可請長輩或親友協助判斷，務必做好自保功課，避開求職陷阱，並遵守三要原則「要陪同、要確認、要存疑」，即使就職後也要隨時保持警覺。

另外，出國打工風險高，一定要小心求證，避免落入唬人的高薪徵才陷阱，甚至淪為詐騙集團黨羽，身陷危險無法脫身，國人如在國外遭逢急難事故，可撥打外交部設置「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095、「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885尋求協助。

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