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三亞8萬遊客滯留　遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

▲三亞民眾進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲三亞民眾進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

海南三亞1日起出現確診首例，Omicron BA.5.1.3迅速在當地傳播，截至7日24時，三亞已出線1210例感染者。據了解，三亞在6日宣布實施臨時性全域靜態管理，導致約8萬餘名遊客滯留，有遊客在機場直接被請回飯店。為減少遊客滯留不便，官方要求酒店提出半價住宿服務，卻傳出有業者提價後再打對折，反而比原訂價格還貴的情況。

▲三亞鳳凰機場。（圖／翻攝微博）

▲三亞鳳凰機場。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，8月6日已有包括南航、東方航空、春秋航空等等在內的多個航司接到通知，要求當天涉及三亞的航班全部取消，且就在6日當天，已有飛往三亞的航班中途折返。另據《航旅縱橫》app統計，截至6日中午12點數據，三亞鳳凰機場計劃進出港航班共410架次，其中334架次已被取消，取消率達到81%。

靜態管理加上暫不離島的雙重管控下，大陸暑假旅遊勝地三亞出現約8萬餘名遊客留的情況。對於滯留旅客，海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長劉成表示，對已接待滯留遊客入住的酒店，自8月6日起，7天內統一按原入住價格的五折提供續住，續住的費用由入住遊客承擔。

劉成強調，如遊客選擇不再續住原入住酒店，由其從所在區域酒店自行選擇，「新入住酒店遊客，按攜程官網公布的最低價格基礎上給予半價優惠。」

不過，有遊客在個人社群上曝光7天住宿房價，家族13人7天房費約18萬元人民幣（約79.2萬元新台幣），飯店自助餐按人頭700元人民幣（約3080元新台幣，下同），引起外界關注。

▲三亞滯留旅客乘坐遊覽車前往酒店休息。（圖／翻攝紅星新聞）

▲三亞滯留旅客乘坐遊覽車前往酒店休息。（圖／翻攝紅星新聞）

話題發酵後，該名發文的遊客徐璐表示，家人住宿的是三亞文華東方酒店，「續住的房費確實是根據三亞市政府的要求給予半價優惠，但每頓飯700元一人的標準是誤解。酒店有不同的餐廳，住客可以選擇不同的標準，不代表每天必須每個人都要去吃700元一頓的餐。」

此外，三亞旅遊和文化廣電體育聽也接到多起投訴電話，部分遊客反映，「酒店不同意續住，或變相提價後再半價，比預訂價格還要貴。」對此，官方也回應，續住半價優惠服務，應該是在遊客原預訂價格的基礎上進行打折，而不是按照門市價格，「目前正擬定細則方案，會對防疫期間酒店的價格、餐飲等內容進行規定，如果酒店方拒絕按照原預定價格的半價提供續住服務，或者變相提價，遊客可進行投訴，或在方案出台後，要求酒店退回差價。」

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