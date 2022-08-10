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黃金陣容炸出！林智堅陷抄襲「台派火爆反擊」　鄉民見證全黨救1人

網搜小組／綜合報導

台大昨（9）日最新認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文。消息曝光後，讓不少名人都在網路上發表看法，其中自稱旅美教授的翁達瑞更直喊，「這是台灣高等教育史上最黑暗的一天！」就有網友在PTT上整理出「挺堅」或「不滿台大審定會」的名人及粉專說法，表示「台派」紛紛反擊了。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

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翁達瑞昨日在臉書上以「台大『橫柴入灶』的抄襲認定」為題發文，直言蘇宏達的說詞是「一戳就破」的謊言，因為台大不應該將「完整論文」的答辯日期當成認定抄襲的唯一證據，「我不同意的是台大顛倒黑白：把受害人當加害人；把加害人當被害人」，台大審定會的作法讓他覺得「這是台灣高等教育史上最黑暗的一天！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友整理名單。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT轉貼此文後，就有另名網友整理出「其他台派」在臉書發表的文章：

招名威：

「身為校友很意外！」招名威在粉專「招名威教授 毒理威廉」上發文指出，他過去曾參與大專院校論文審查，通常要3至6個月才有結果，「台大的行政效率怎麼那麼好」，所有教授還在放假就能在一個月內收集好證據、完成審查並出示報告，「一堆相同顏色背景的主管排排站，台灣的學術真的有救了！」

杜承哲：

杜承哲在粉專「杜承哲醫師」表示，「台大審定會做出了『自己研究自己，被認定抄襲』的判決」，這形同過去「『无印良品』告無印良品仿冒，竟然勝訴」的事件。他更直言，余正煌曾為「給予資料」表達感謝，結果卻被審定沒問題，這是非常不合邏輯的事情。

粉專「我是 Sabrina，我思故我在」：

粉專直喊這結果完全不意外，「中國黨在台灣七十幾年，抹黑做掉多少優秀的台灣人」，一切只是照劇本演出而已，「主審+證人都是中國黨的人」，透過林智堅論文案更可見，「中國黨對台灣人的迫害還是現在進行式」。

黃帝穎：

林智堅的委任律師黃帝穎在臉書表示，「全球反制中國軍演」，台大選在台灣面臨中國武嚇之際，以異常、突襲的方式召開論文記者會，「社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」

粉專「Mr.柯學先生」：

粉專轉貼杜承哲的貼文後，直呼「我只想問余正煌的致謝辭是在寫假的？」

王浩宇：

王浩宇貼出信件並表示，林智堅委任律師凌晨回應台大「要求到場陳述意見」，並提供可以到場的時段，結果台大校長管中閔等人卻以「突襲」的方式召開記者會，並認定抄襲。

史書華：

史書華在粉專「盾牌牙醫史書華」上轉貼杜承哲的貼文並表示，「我突然對我的母校台大感到羞恥！」同時也表示，慶幸自己都沒有寫論文（此句目前已移除）。

林智群：

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」上表示，先入為主的人不會因為台大判斷結果跟他們一樣，「就變成不是先入為主、未審先判」。

張宇韶：

民進黨中國事務部副主任張宇韶在臉書表示，「蘇宏達才是台大學術之恥，意識形態作祟下的政治打手」，身為一個知識份子，他非常鄙視。

粉專「柯粉的超譯天地」：

粉專指出，如果蘇宏達自請迴避，或許可以相信這樣的認定算中立，「但他偏要連記者會都是他開，那會被怎麼質疑也很正常」。

粉專「無良公關公司」：

粉專表示，「（蘇宏達）在林智堅論文審查之前，他已經對外大喊要預防被『查水錶』」，結果蘇宏達最後卻仍為林智堅論文調查小組召集人，「根本未審先判，這不是抹黑，什麼才是抹黑？」

粉專「無良公關」：

粉專直呼，「蘇宏達本身的存在就是有爭議」，但台大卻沒有迴避爭議，還讓蘇擔任主席，「在蘇宏達的意識形態下被片面認定是抄襲，偉災台大。」

粉專「詹姆士的訐譙時間」：

粉專轉貼招名威貼文，表示他查過以後發現，台大是7月20日宣布成立審議會，結果8月9日公布結果，「不到一個月就急著X出結果？很清楚了。」

粉專「見人見狗研究中心」：

粉專寫道，資料是林智堅給的，結果最後卻成功指控林智堅抄襲自己，「這世界是怎樣？」

粉專「只是堵藍」：

粉專直喊，「深藍魔爪蘇宏達，沒迴避不意外～」

政治工作者周軒：

周軒在臉書表示，外交部11時開記者會宣布台灣對中國軍事挑釁的回應，「結果早上台大就發採通說要說明論文案進度」，台大官網被駭沒開記者會，結果外交部才要宣布大事就出來洗版面。

粉專「孟買春秋」：

中研院前院長翁啟惠過去遭指涉「浩鼎案」，粉專以此為例，表示與林智堅案類似，「委員會態度是否嚴謹，立場是否超然，一望而知」。

網友整理的貼文曝光後，底下網友則紛紛回應，「全黨救一人真的不是開玩笑的」、「你到底哪裡追到這些粉專的啊」、「感謝整理」、「眉蓁不到一個月捏」、「Sabrina還在喔」、「看來是要堅持到底了」、「圖也太多了吧」、「太多篇了吧」。

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