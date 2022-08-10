快訊／蔡英文定調「相信同志」：林智堅沒抄襲　支持捍衛清白

▲蔡英文力挺林智堅。（資料照／翻攝自新竹市政府官網）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。民進黨主席、總統蔡英文今（10日）在中執會表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，「要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

蔡英文今天在中執會表示，民進黨要團結一致，面對年底大選，面臨政治攻擊是其日常。她說，民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，民進黨深刻的理解，只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。

蔡英文會中也肯定林智堅在新竹市的執政成績說，「我們長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹」，現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。

對於台大學倫會審定結果，蔡英文表示，昨天，台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

蔡英文表示，「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」她強調，更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相，對外，民進黨團結自信，面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。