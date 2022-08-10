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學界痛心抄襲連署提「林智堅條款」　民代參選人要公開論文全文

▲▼學術界發動連署「譴責政客與學界權勢交易」，並要求民代參選人提供論文全電子檔。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲學術界發動連署「譴責政客與學界權勢交易」，並要求民代參選人提供論文全電子檔。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台大昨（9日）公布林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位，加上之前高雄市長參選人李眉蓁也爆發論文抄襲，引發學術界痛心與不滿，公私立大學教授今（10日）發表譴責政客與學界權勢交易的聲明及發起連署，並提出四點呼籲，要求民代參選人在參選登記時時，應提供論文全文電子檔在「台灣博碩士論文加值系統」供公眾下載，被視為林智堅條款。

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲案，台大昨天舉行記者會公布審定委員會審議結果，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，此事引發各界廣泛討論，學術界也在網路發起連署。

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▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅昨遭到台大撤銷碩士學位。（圖／記者林敬旻攝）

包括世新大學社會發展所教授黃德北、台大政治系教授黃長玲、政大法學院副教授廖元豪、東華大學民族發展研究所教授施正鋒等學者，以及台大多所大學的研究生，在網路上發起【大學授予政治人物學位應有公眾監督機制】連署，開放教授、研究生與社會民眾參與，並發表譴責政客與學界權勢交易的四點聲明。

該聲明中提及，今年九合一選舉和2020年高雄市長補選期間，均發生藍綠兩陣營互揭對方政治人物學位論文涉抄襲風暴，包括林智堅和李眉蓁最為引人注目，使不肖學者和大學與政客勾結的醜陋現象一再浮上檯面，對此現象感到萬分痛心，也呼籲應設立特別監督機制。

其中以民進黨桃園市長參選人林智堅和國民黨高雄市長參選人李眉蓁最為引人注目，使不肖學者和大學與政客勾結的醜陋現象一再浮上檯面。我們身為台灣學術界的一份子，曾經歷或正在面對論文寫作艱辛的研究生，及擔任指導教授或口試委員的學者，對這種現象感到萬分痛心，也呼籲應設立特別監督機制。

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

▲台大昨天撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

聲明中提及，不反對設置在職專班，但反對該制度成為政客和大學之間權勢交換的管道，使黨、政、軍變相公然重返校園，而除了論文是否抄襲爭議，更關切政治權力和利益是否侵犯大學學術自主問題，林智堅和李眉蓁抄襲爭議，涉及他們作為研究生又兼具政治人物雙重身分的利益衝突。

該聲明也提出到，林智堅和李眉蓁案，證實了大學自治、同儕審查的一般機制，遇到政客學生就完全失靈；為防止政治人物利用其權勢和不肖學者進行利益交換，破壞學術倫理的腐敗現象，共提出四點呼籲，包括中華大學與台大應該藉此次學術倫理審查機會，從嚴自清兩校的官學交易、破壞研究倫理的弊端，重建校譽，並防止醜聞再現。

而第二點則被視為「林智堅條款」，呼籲民代參選人於參選登記時、政務官於受任時，應提供論文全文電子檔在「台灣博碩士論文加值系統」供公眾下載，以求對政治人物學歷與學術能力最基本的監督。
 

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