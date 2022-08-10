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台南林森路大同地下道施工　開放外側機慢車道供小型車通行

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道，為減低車道縮減所產生的交通衝擊，東向將開放外側機慢車道給小型車通行，並於機慢車道前方設置限2.1米的限高門架。

另為利車輛通行順暢，亦規劃改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局密切注意各階段施工進度所衍生的交通問題，交通局局長王銘德表示，林森路大同地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，預計8月16日起交維切換至下階段，本次主要變動是在路段中的車道空間縮減，車輛通過工區路段後在接近崇明路口或大同路口的車道數就維持不變。

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，汽、機車駕駛朋友往西行駛路段中的車道空間跟前階段一樣沒有改變(維持單向2車道)，但是往東行駛的汽車駕駛朋友行經工區路段中就要特別注意，原本3快車道、1機慢車道將縮減成2車道，這其中的1個車道為外側機慢車道開放給小型車通行，限高2.1米，往東要右轉崇明路的汽車駕駛朋友請在大同路口提前切換到這1個外側車道，另1個往東方向快車道則會禁止右轉，在路口前方及路段中也會設置標誌，提早讓駕駛朋友遵循行駛。

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，因東西兩向同時施工將造成交通壅塞，市民朋友可以提早出門或提前改走府連地下道及中華東路等替代道路，這些道路沿線會設置導引牌面，同時也會在林森路(大同)地下道前後及周邊重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制(電話：2903958)，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，大臺南智慧中心已將林森路大同地下道鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

▲台南市區鐵路地下化工程預計8月16日進行林森路大同地下道下階段交維切換，地下道東西兩向道路將同時施工約9個半月，施工期間單向只剩2車道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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