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台南河樂廣場超過145萬人次到訪　讚譽有加的消暑散步聖地

▲台南市中西區「河樂廣場」，成為市區戲水和午後散步消暑的好去處，市民朋友對該處讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區「河樂廣場」，成為市區戲水和午後散步消暑的好去處，市民朋友對該處讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值炎炎暑假，受市民與遊客歡迎的台南市中西區「河樂廣場」，成為市區戲水和午後散步消暑的好去處，市民朋友對該處讚譽有加。

由中國城舊址改建而成的「河樂廣場」是台南市區最大的親水廣場，以「城市潟湖」為設計概念，玩水、賞夕陽、夜景都行，被富比士雜誌(Forbes)譽為「世界七大令人期待的公園」，從2020年啟用以來，累積到訪已超過145萬人次，並屢獲國內外大獎肯定，是台南市民及旅客的熱門拍照打卡景點。

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河樂廣場以「城市潟湖」為設計概念，讓民眾在市區就能玩水，中國城舊建物拆除留下的斷垣殘壁漆上白色後，營造出一股古羅馬建築的氛圍。不僅曾被《富比士Forbes》列為全世界7大令人期待公園，也獲英國衛報評比為「全球五大最佳建築」，同時陸續獲得2020國家卓越建設獎、2021全球卓越建設獎、建築園冶獎、台灣光環境獎、第八屆台灣景觀大獎及金點設計獎標章等多項殊榮，超夯台劇《俗女養成記2》也在此取景。

▲台南市中西區「河樂廣場」，成為市區戲水和午後散步消暑的好去處，市民朋友對該處讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，河樂廣場受到國內外媒體肯定，小英總統也曾造訪，稱讚這裡是個非常棒的親水休憩空間。這是市府及建築團隊共同努力的成果，市府也將持續努力，為民眾打造優質生活環境。

家住中西區的市民薛小姐表示，河樂廣場提供親子戲水、漫步賞夕陽的散步空間，擺脫了很多老台南人過去對中國城老舊雜亂的負面印象，真的很棒。

小時候常跟家人一起到中國城戲院看電影的林小姐表示，當年中國城附近非常熱鬧，大人都說中國城和中正路是台南的精華商圈，但後來卻逐漸沒落，經過將近三十年後，中國城變身成河樂廣場，但還能看到保存下來的梁柱結構，覺得建築團隊真的很用心，把台南人的美好記憶也一起保留下來。

▲台南市中西區「河樂廣場」，成為市區戲水和午後散步消暑的好去處，市民朋友對該處讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府都市發展局指出，河樂廣場前身的中國城，在1970年崛起前曾是府城漁業興盛的運河盲段，1970~1990年中國城以住商混合之商業綜合大樓成為當時台南流行文化指標；1990年後因海安路地下街計畫延宕，阻斷人潮，嚴重影響該區發展。2009年開始中國城都市更新開發相關計畫，歷經18年的馬拉松式都市更新，加上透過國際競圖，才成為具當代國際思維建築理念的開放性空間。

「河樂廣場」的英文名稱為「The Spring」，不僅象徵春天與湧泉雙重意涵，也意味著連結海安路、運河的中正商圈之重生。

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